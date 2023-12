Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che non si assisterà al ritorno in studio di Riccardo Guarnieri.

Lo storico ex fidanzato di Ida Platano non ha preso parte alla registrazione dell'11 dicembre, contrariamente a quanto speravano i fan dopo averlo visto in giro per le strade di Roma.

Alessio e Claudia, invece, si sono ritrovati ai ferri corti: il cavaliere ha deciso di troncare la loro relazione, accusando la dama di essere una persona finta.

Alessio chiude con Claudia e la accusa di essere finta nelle prossime puntate

Alessio e Claudia avevano deciso di portare vanti la frequentazione e provare a capire se davvero potevano esserci le basi per costruire qualcosa di solido insieme.

Le cose, però, non sono andate nel verso sperato e durante l'ultima registrazione di questa settimana si sono ritrovati a centro studio per un confronto particolarmente animato.

La dama ha raccontato che Alessio le avrebbe fatto capire che stava per innamorarsi di lei, ma col passare delle settimane, questo sentimento si sarebbe affievolito.

Nel momento in cui il cavaliere è arrivato in trasmissione è nata una accesa discussione: Alessio ha accusato Claudia di essere una persona finta ed ha ribadito di voler chiudere definitivamente la loro frequentazione.

Riccardo Guarnieri non è tornato: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni delle nuove puntate, inoltre, rivelano che non c'è stato il rientro in studio di Riccardo Guarnieri, lo storico ex fidanzato di Ida Platano tornato single.

Nella giornata in cui si sarebbe dovuta svolgere la registrazione del talk show Riccardo ha postato delle stories da Roma lasciando sperare ai fan un suo eventuale rientro in azione.

Alla fine, però, non è stato così e per il momento Ida non ha ritrovato in studio la persona con la quale ha condiviso una lunga storia d'amore.

Tuttavia, se da un lato c'è chi si direbbe felice per un possibile ritorno futuro di Riccardo in trasmissione, dall'altro c'è chi sostiene che la trasmissione dovrebbe puntare su volti nuovi.

I fan sperano di poter vedere volti nuovi nel parterre del trono over

"Basta andare a pescare sempre tra i soliti nomi che sono stati per anni nel parterre del trono over, hanno stufato tutti", ha commentato un fan della trasmissione su Facebook.

"Ma non possono puntare su persone sconosciute che fanno per la prima volta il loro ingresso in trasmissione? Non si può puntare sempre sui soliti 4 nomi" è il commento di un altro spettatore.

"Ci manca solo Riccardo e poi sembra di essere tornati indietro nel tempo, dai puntassero su volti inediti", ha sentenziato ancora qualcun altro in rete.