Questo lunedì 11 dicembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini & Donne. Tramite il suo profilo Instagram il blogger Lorenzo Pugnaloni ha aggiornato fan e curiosi su quello che è successo in studio nel pomeriggio, a partire dagli sviluppi che ci sono stati in settimana nella frequentazione tra Roberta e Alessandro: lui vorrebbe conoscere anche Cristina e ha ballato con lei dopo che Di Padua ha acconsentito pur essendo delusa dalla situazione.

Avvistamenti prima del rientro agli Elios

L'11 dicembre il cast di U&D si è ritrovato in studio per partecipare a una nuova registrazione, la prima dopo una settimana.

In questi giorni sul web si è parlato molto di Roberta e Alessandro per le segnalazioni che sono circolate sulla loro frequentazione: alcuni fan hanno visto e fotografato la "coppia" a Cassino (città dove vive e lavora la dama), altri li hanno avvistati a Salerno mentre passeggiavano abbracciati e si scambiavano tenerezze davanti a tutti.

Di Padua e Vicinanza hanno ripreso la loro conoscenza qualche settimana fa, ovvero non appena lui è tornato in studio dopo aver chiuso la relazione con Ida.

Le anticipazioni dalle riprese fanno sapere che i due hanno confermato di essersi visti più volte ma lei è frenata anche dalla curiosità che il cavaliere ha nei confronti di Cristina. Roberta ha invitato la collega di parterre ad accettare un'uscita con Alessandro perché non ce l'ha con lei, ma si è detta delusa dopo averli visti ballare al centro studio.

I primi interessi di Ida

L'11 dicembre è stata trasmessa in tv la puntata di U&D in cui Ida ha ammesso di provare un interesse per Mario. La tronista ha cominciato a sbilanciarsi a quasi un mese dall'inizio della sua nuova avventura nel dating-show e l'ha fatto con il corteggiatore di origini campane che l'ha colpita tanto quanto David.

Lunedì scorso Platano non era in studio quando si è svolta l'unica registrazione della settimana e nessuno ha spiegato il perché della sua assenza.

Le anticipazioni delle riprese di questo pomeriggio, però, fanno sapere che Ida era presente e ha commentato l'uscita che con Ernesto e il rimprovero che ha fatto a David e a Mario per le reazioni che non hanno avuto la volta precedente.

La 42enne ha perdonato il corteggiatore campano e ha ballato con lui.

Si è parlato anche di Cristian e della bella esterna che ha fatto con Virginia (si sono baciati): Valentina ha reagito male a questo avvicinamento e si è eliminata. Il ragazzo l'ha seguita dietro le quinte ed entrambi non sono più rientrati.

Brando è uscito sia con Beatriz che con Raffaella e le ha baciate tutte e due: le corteggiatrici si sono rifiutate di ballare con il tronista.

Riccardo Guarnieri a Roma

In questi giorni si è parlato molto di Ida anche per l'intervista che ha rilasciato a Verissimo e che è stata trasmessa in tv il 10 dicembre.

"Per lui provo affetto", ha dichiarato Platano quando le è stato chiesto che sentimento nutre attualmente per il suo storico ex, Riccardo Guarnieri.

A proposito del personal trainer pugliese, questa settimana si è vociferato di un suo possibile ritorno a U&D perché pare che abbia smesso di seguire su Instagram la ragazza con la quale si sarebbe fidanzato durante l'estate.

Mentre la registrazione era ancora in corso, inoltre, l'uomo ha postato su Instagram un video e una foto da Roma, due contenuti che hanno alimentato le speranze dei fan che vorrebbero rivederlo a Uomini e donne. Nonostante tutti questi "indizi" Riccardo non era in studio.