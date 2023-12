Gaffur sorprenderà Saniye e Uzum con un regalo speciale nelle puntate della quarta stagione di Terra Amara. Comprerà una nuova casa per la sua famiglia lasciandola senza parole. Per la famiglia Taskin sarà un periodo molto felice anche perché Gulten e Cetin aspetteranno il loro primo figlio. Tutto questo, però, non durerà a lungo, perché qualche giorno dopo Saniye e Gulten moriranno in un incidente stradale.

Il dono di Gaffur alla famiglia

Il marito di Saniye riuscirà a dimostrare alla famiglia di essere profondamente cambiato e lo farà con un regalo inaspettato.

Gaffur riuscirà ad acquistare una nuova casa in cui vivere con Uzum e Saniye, e sarà una grande emozione. In un primo momento la moglie avrà qualche esitazione nel credere che avranno quella casa tutta per loro, ma Gaffur saprà come rassicurarla. L'uomo le mostrerà l'atto che certifica l'acquisto e spiegherà di aver venduto un terreno a Rasit per raggiungere tutta la somma necessaria. Saniye, Uzum e Gaffur si abbracceranno felici davanti alla loro nuova casa e si godranno questo momento speciale.

Il triste destino di Saniye e Gulten

Per la famiglia Taskin tutto sembrerà andare finalmente per il verso giusto e arriverà una splendida notizia anche da Gulten. La ragazza e Cetin annunceranno di aspettare un figlio e l'emozione sarà ancora maggiore per tutti.

L'idillio, però, durerà molto poco. Pochi giorni dopo Saniye e Gulten si troveranno a cambiare una ruota e un'auto le travolgerà uccidendole. Per Gaffur sarà un incubo vedere andare via sua sorella e la sua amata moglie, e non sarà facile trovare un motivo per andare avanti. L'unica cosa che terrà l'uomo in vita sarà la responsabilità nei confronti di Uzum, che al mondo non avrà solo lui.

L'evoluzione di Gaffur: da capo tiranno a padre amorevole

Il personaggio di Gaffur è interpretato dall'attore Bülent Polat ed è presente dalla prima puntata di Terra amara. Nel corso delle stagioni è molto cambiato e ha migliorato dei lati del suo carattere fino a conquistare il cuore del pubblico. In un primo momento era uno dei protagonisti più "odiati", perché era molto cattivo con i suoi operai e con Yilmaz, ma con il tempo i fan hanno imparato ad amarlo.

Con l'arrivo di Uzum nella sua vita Gaffur è diventato molto più dolce e anche se ha continuato a commettere diversi errori, ha sempre dato la priorità alla sua famiglia. Il risultato di questo cambiamento sarà la casa che riuscirà a comprare grazie a tanti sacrifici, anche se a causa della sfortuna non potrà viverla come avrebbe desiderato.