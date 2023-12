Alberto chiederà di stare un po' con Federico nelle puntate di Un Posto al sole dall'1 al 5 gennaio, ma Clara avrà paura che Palladini non le riporti suo figlio per vendicarsi della sua fuga con Eduardo.

Nel frattempo Ida continuerà a essere prigioniera della sua famiglia in Polonia, ma studierà un modo per scappare, mentre Diego non riuscirà a mettersi in contatto con lei. L'anno non inizierà nel modo migliore neanche per Viola, che chiederà l'aiuto di Eugenio per parlare con il loro bambino Antonio.

Il grande timore di Clara e la sua diffidenza nei confronti di Alberto

Clara si troverà di fronte a un bivio dopo il suo ritorno a Napoli, perché Alberto le chiederà di vedere suo figlio. Dopo aver sofferto per giorni a causa della paura di aver perso per sempre Federico, Alberto andrà a prendere il bambino da Clara. La donna, tuttavia, avrà molta paura a lasciare andare suo figlio con il padre perché Alberto potrebbe decidere di non riportarglielo.

Palladini ha sempre detto che le avrebbe fatto pagare a caro prezzo la fuga con Eduardo e questo potrebbe essere un modo per vendicarsi. Clara, tuttavia, non potrà negare a suo padre di vedere il bambino e quindi prima o poi dovrà prendere una decisione in questo senso.

La prigionia di Ida e il suo piano di fuga

Il nuovo anno non inizierà in modo sereno neanche per Ida che vivrà un incubo in Polonia. I suoi parenti non la lasceranno libera di tornare in Italia e la terranno segregata in casa. Diego proverà a contattare la ragazza, ma lei non potrà rispondergli.

Ida non avrà intenzione di restare per sempre in Polonia e pur di rivedere il suo bambino sembrerà disposta a tutto, quindi studierà un piano per fuggire, ma le cose si riveleranno più complicate del previsto.

Nel frattempo Antonio avrà un comportamento ostile nei confronti di sua madre, colpevole di aver lasciato Eugenio per stare con Damiano. La figlia di Ornella sarà disperata perché non riuscirà in nessun modo a recuperare il rapporto con suo figlio. Viola andrà nuovamente da Eugenio e questa volta gli chiederà di aiutarla a spiegare ad Antonio la loro situazione.

Il punto sulla chiusura di Eugenio con Viola

Cosa deciderà di fare Eugenio? Nelle puntate precedenti, Viola ha chiesto al suo ex marito di riunire la famiglia per Natale, in modo da esaudire il desiderio di Antonio per il giorno di festa. Nicotera ha reagito male alla richiesta di Viola, negando di voler fingere creando un'ulteriore illusione in suo figlio.

Questa volta potrebbe però decidere di aiutare Viola visto che si tratterà di parlare della reale situazione che stanno vivendo. Il rancore in Eugenio, comunque, è ancora molto forte e non è escluso che chiuda ancora una volta la porta alla professoressa Bruni.