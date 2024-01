Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8, in merito alla puntata di mercoledì 17 gennaio, evidenziano che Maria Puglisi (Chiara Russo), a seguito di una notte trascorsa insonne, deciderà di non recarsi al lavoro e ciò susciterà una certa preoccupazioni sia in Matteo Portelli (Danilo D'Agostino) che in Vito Lamantia (Elia Tedesco). Elvira Gallo (Clara Danese), intanto, deciderà di indossare l'abito consigliatole da Tullio (Nathan Macchioni), nel frattempo Leonardo Crespi (Emanuele Turetta) avrà l'idea di ospitare la stilista Mary Quant esponendo le sue creazioni a Galleria Milano Moda.

Marcello Barbieri (Pietro Masotti), in ultimo, raggiungerà Matteo per metterlo a parte che il loro progetto di collaborazione professionale è saltato, ma alle orecchie dei due fratellastri giungerà una notizia che riaccenderà la loro speranza di salvare tale progetto. Il Paradiso delle Signore 8 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay.

Leonardo vorrà impressionare Irene

Le trame della soap ideata da Giannandrea Pecorelli, riguardanti l'episodio del 17 gennaio, rivelano che Maria, dopo aver trascorso una notte in bianco a causa delle sue paturnie sentimentali, deciderà di non presenziare al lavoro. Notando l'assenza della giovane sarta crescerà un po' di preoccupazione sia in Matteo che in Vito, nel frattempo Tullio sceglierà l'abito che Elvira sarà chiamata ad indossare durante l'incontro tra i loro rispettivi genitori.

La giovane Gallo non si tirerà indietro ma indosserà tale vestito a modo suo, intanto Leonardo avrà l'idea brillante di invitare la stilista britannica Mary Quant esponendo i suoi abiti a Galleria Milano Moda. L'intento di Crespi sarà anche di impressionare Irene Cipriani (Francesca Del Fa), sebbene la sua idea sulle prime susciterà le reazioni differenti di Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti) e Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari).

Irene metterà al corrente Vittorio dell'idea di Leonardo

Dopo essere venuta a conoscenza dell'idea di Leonardo, Irene deciderà di rendere edotto Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) di tale iniziativa e il Direttore del grande magazzino parrà folgorato da una trovata geniale.

Marcello, successivamente, raggiungerà Matteo perché vorrà renderlo partecipe che il loro progetto è ufficialmente annullato.

Quando, però, arriverà una notizia che riaccenderà le speranze di salvare il progetto in questione, ecco che tra Barbieri e il banchiere Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) nascerà un acceso diverbio.

Biografia di Flavio Parenti

Nato sotto il segno del Toro il 19 maggio 1979 a Parigi, Flavio Parenti frequenta dapprima il liceo transalpino Centre International de Valbonne per poi approdare a Genova sponda Teatro Stabile dove ottiene l’attestato di qualifica professionale d’attore.

La carriera dell'attore di origini parigine inizia nel 2002 quando, a seguito di qualche lavoro in campo pubblicitario, debutta in teatro con Madre Coraggio e i suoi figli sia nel ruolo di attore che di aiuto regista di Bertolt Brecht.

Tante le apparizioni nel piccolo schermo italiano e non: dalla sit-com Camera Café alla miniserie tv Eravamo solo mille passando per i film Parlami d'amore di Silvio Muccino e To Rome with Love di Woody Allen.

Nel 2022 entra a far parte del cast de Il Paradiso delle Signore dove interpreta Tancredi Di Sant'Erasmo.