Negli episodi di La Promessa in onda su Canale 5 dall'8 al 12 gennaio, Curro verrà a conoscenza che la sua vera madre è un ex cameriera di nome Dolores e non ci vorrà credere. Intanto Manuel e Jana faranno un volo insieme cercando di non essere scoperti da Jimena, mentre Catalina intimerà al padre che se non le verrà data la gestione delle finanze della tenuta se ne andrà via e lui finirà per accettare quanto richiesto dalla figlia.

Lope in difficoltà verso Salvador

Con grande sorpresa, alla tenuta farà ritorno Salvador che tutti avevano pensato fosse deceduto in battaglia.

L'unica persona a non aver mai perso le speranze di rivederlo era Maria. L'uomo ha perso la vista da un occhio ed è molto dimagrito. In tutto questo Lope si troverà parecchio in difficoltà verso l'amico, in considerazione dei forti sentimenti che nutre verso la giovane Fernandez.

Nel frattempo Curro ha ormai capito che Eugenia non è realmente sua madre e quindi vorrà sapere la verità. Il ragazzo parlerà animatamente con Simona e quest'ultima gli dirà presente che la persona che lo ha messo al mondo è una ex cameriera di nome Dolores. Il conte però non vorrà assolutamente credere a questa notizia e anzi incolperà la donna di avergli detto una menzogna.

Cruz infuriata con Elisa De Grazalema

Cruz non crederà ancora al fatto che Elisa sia arrivata al punto di avere una storia d'amore con Lorenzo e che ha fatto di tutto per farla sembrare una pazza.

La marchesa sarà colma di ira, al punto che faticherà a lasciare la sua camera.

Intanto Salvador proverà a recuperare un po' di normale vita quotidiana, ma si rivelerà complicato poiché ancora penserà a tutte le sofferenze patite in guerra e a tutti i compagni che ha visto morire davanti a sé.

Nel frattempo Catalina sarà determinata nell'occuparsi totalmente della gestione della tenuta, in quanto si riterrà l'unica persona capace di gestirne le finanze.

La ragazza parlerà con il fratello e successivamente intimerà al padre che se non avrà il ruolo richiesto, andrà via dalla tenuta. Don Alonso inizialmente proverà a farla ragionare, ma poi cederà davanti al suo ultimatum.

Intanto Manuel non tollererà l'inganno che è stato perpetrato ai suoi danni quando è stato fatto sposare con una donna per la quale non prova nessun sentimento: Blanca e Don Romulo proveranno a stargli vicino.

Intanto il giovane Lujan sarà anche amareggiato perché di recente Jana l'ha respinto ripetutamente. La giovane Exposito però gli concederà un ultimo volo insieme e faranno di tutto per non farsi scoprire da Jimena.

Un riepilogo su Curro alla ricerca delle proprie vere origini

Curro grazie all'aiuto di Jana ha da tempo iniziato a sospettare che potrebbe non essere figlio di Eugenia. Da quel momento in poi quindi ha cominciato a indagare in merito al suo passato e si è confrontato direttamente con Lorenzo. Quest'ultimo gli ha confermato di non essere realmente il suo padre biologico, aggiungendo che gli avrebbe impedito di scoprire la verità. Gli ultimi sviluppi emersi grazie a Simona hanno evidenziato ora che il giovane conte possa essere figlio di un ex cameriera di nome Dolores. A breve quindi Curro farà di tutto per approfondire ulteriormente la questione.