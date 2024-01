Taylor scriverà una confessione e poi prenderà una pillola per dormire nelle prossime puntate di Beautiful. Le anticipazioni che arrivano dagli Usa annunciano che Brooke arriverà allarmata a casa sua e quando la troverà priva di sensi penserà che la donna abbia tentato il suicidio. Dopo averla svegliata versandole sul viso un bicchiere di acqua, Brooke chiederà a Taylor di andare a vivere da lei.

La crisi di Taylor e le preoccupazioni di Steffy

Il ritorno in libertà di Sheila seminerà non poca tensione tra i protagonisti di Beautiful, a partire da Taylor.

La madre di Steffy si sentirà profondamente in colpa perché sua figlia non ha potuto denunciare Sheila solo per proteggerla. Taylor si troverà in casa sua e sarà in crisi profonda, domandandosi davanti allo specchio come abbia fatto ad arrivare a quel punto. La donna ripenserà al fatto che Bill ha minacciato Steffy e Finn di denunciarla per avergli sparato e deciderà di scrivere una confessione. Dopo aver preso carta e penna, Taylor metterà nero su bianco il suo reato commesso anni prima, liberandosi di un grosso peso. Successivamente, la donna ripenserà a tutti i momenti felici trascorsi con Steffy e si riprometterà di non essere più un peso per sua figlia. Taylor prenderà un flacone di pillole dopo averne messa uno in bocca la ingoierà.

Brooke allarmata a casa di Taylor

Nel frattempo Brooke e Steffy parleranno di Taylor: la ragazza dirà alla signora Logan di essere preoccupata per sua madre, decisa a confessare di aver sparato a Bill. Brooke sarà d'accordo con Steffy dicendo che farà di tutto per impedirglielo e arriverà a casa di Taylor. Quest'ultima non risponderà quando Brooke si metterà a bussare alla sua porta e la signora Logan sarà sempre più preoccupata.

Quando riuscirà ad introdursi in casa di Taylor, Brooke sarà sconvolta trovandola priva di sensi. Leggendo il biglietto della confessione, Brooke penserà subito che Taylor abbia tentato il suicidio e proverà a svegliarla prima con qualche schiaffo e poi versandole dell'acqua sul viso. Taylor si sveglierà confusa e Brooke si sentirà sollevata.

La madre di Hope spiegherà di aver temuto per la vita di Taylor, ma lei dirà di aver preso solo una pillola per riposare. Brooke abbraccerà la sua nuova amica affermando di essersi preoccupata molto per lei e le farà una proposta spiazzante. La signora Logan chiederà a Taylor di andare a vivere a casa sua, ma lei sembrerà piuttosto titubante e si prenderà del tempo per pensarci.

Il piano di Bill e il ritorno di Sheila

Nelle puntate precedenti Bill ha impedito a Finn e Steffy di denunciare Sheila. L'uomo si è detto pronto a far finire Taylor in prigione se loro avessero parlato e per questo la signora Carter è stata rilasciata dal giudice. Il ricatto di Bill ha funzionato, ma Taylor si è sentita profondamente in colpa e dopo averci riflettuto bene ha detto a sua figlia di volersi costituire. Steffy non ha appoggiato affatto sua madre e ha chiesto a Brooke di aiutarla per evitare che Taylor finisca in prigione.