Nelle scorse ore Beatrice Luzzi è uscita dalla casa Grande Fratello in seguito alla morte di suo padre. Sui social moltissimi utenti si sono stretti attorno all'attrice con messaggi di vicinanza, ma intanto è scoppiata anche una polemica per via della reazione che avrebbero avuto alcuni degli altri concorrenti. Secondo alcuni telespettatori, infatti, solamente alcuni degli altri inquilini della casa del GF avrebbero dimostrato empatia nei confronti di Beatrice, mentre altri avrebbero continuato a ridire e scherzare come se nulla fosse.

Il lutto familiare di Beatrice Luzzi

Tramite i canali social ufficiali del GF, nella tarda mattinata di questo 3 gennaio, la produzione ha divulgato un messaggio: "Beatrice Luzzi ha abbandonato la casa per motivi personali". In un secondo momento l'entourage dell'attrice ha fatto sapere che la notte tra il 2 e il 3 gennaio l'architetto Paolo Luzzi, padre di Beatrice, è venuto a mancare.

Successivamente sul sito del programma è stato chiuso il televoto (in cui Beatrice era coinvolta) ed è apparso un messaggio di condoglianze indirizzato alla concorrente.

I commenti del web sugli altri inquilini della casa

In seguito alla notizia del decesso del padre di Beatrice Luzzi, sui social moltissimi utenti hanno scritto messaggi d'affetto e di condoglianze indirizzate alla concorrente.

Qualcuno ha però anche fatto notare che all'interno della casa di Cinecittà alcuni inquilini abbiano dimostrato di avere una scarsa empatia nei confronti dell'attrice.

Su X (ex Twitter) un utente ha pubblicato un video in cui si sente Marco Maddaloni chiedere di evitare festeggiamenti nel fine settimana in segno di rispetto per Beatrice, ma Anita Olivieri replica: "No, venerdì è il compleanno di Massimiliano".

Un altro utente ha fatto notare che all'interno della casa Giuseppe Garibaldi avrebbe continuato a ridere e scherzare come se non fosse accaduto nulla, qualcun altro ha invece criticato Rosy Chin che avrebbe reagito con indifferenza.

Intanto l'ex gieffina Heidi Baci su X intanto ha scritto: "E quando il gatto non c'è...". Nel post non aggiunge altro né fa riferimento al GF, ma molti di colore che lo hanno commentato lo hanno interpretato come una velata critica ai concorrenti che stanno continuando a portare avanti il proprio percorso come se nulla fosse, pur sapendo che Beatrice è dovuta uscire per un lutto familiare.

E quando il gatto non c’è.. — Heidi Baci (@heidibaci97) January 3, 2024

Dubbi sul futuro di Beatrice nel GF Luzzi e il precedente del 2021

Al momento non è dato sapere se prossimamente Beatrice Luzzi opterà o meno per il ritorno dal reality show. Alcuni giorni prima di Natale l'attrice era già uscita dalla casa per assistere all'operazione del padre: quest'ultimo infatti, dopo essere caduto, si era rotto il femore ed era stato operato d'urgenza. La stessa Luzzi - dopo aver deciso di tornare al GF - disse che proprio suo padre l'aveva esortata a farlo

In una precedente edizione anche la concorrente Dayane Mello venne colpita da un grave lutto mentre era al GF: morì suo fratello, ma decise di proseguire il proprio percorso all'interno del gioco anche perché in quel momento (febbraio 2021) non avrebbe potuto abbracciare nessuno fuori a causa delle disposizioni anti-Covid che erano in vigore.