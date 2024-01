Marcello farà a Matteo una proposta di lavoro nella puntata de Il Paradiso delle signore 8 di martedì 16 gennaio. Le anticipazioni annunciano che Umberto sarà pronto a mettere i bastoni tra le ruote ai due fratelli, mentre Elvira si preparerà per la cena con i suoceri. Tullio suggerirà alla fidanzata come vestirsi, mentre Maria sarà molto angosciata per le domande di Vito e passerà la notte a tormentarsi a causa dei suoi sentimenti per Matteo.

Marcello pronto a voltare pagina dopo la fine con Adelaide

La delusione per la rottura con Adelaide sarà forte per Marcello, ma il ragazzo dimostrerà ancora una volta di essere molto forte.

Barbieri si rimetterà subito in piedi e si concentrerà su un nuovo progetto per soffocare le sue sofferenze d'amore. Marcello farà una proposta di lavoro a Matteo, pronto per una nuova avventura con suo fratello, ma qualcuno continuerà a tramare alle sue spalle. Umberto avrà già in mente un piano per distruggere sul nascere i progetti dei due fratelli. Le trame non rivelano altri dettagli sulla proposta che Marcello farà a Matteo, ma la cosa certa è che Barbieri continuerà a restare nel mirino di Umberto nonostante la partenza di Adelaide.

Elvira in ansia per la cena con i suoceri

La giornata sarà piuttosto movimentata per Elvira, in ansia per l'incontro con i suoceri. La ragazza si impegnerà per fare bella figura con i genitori del suo fidanzato e Tullio le consiglierà un vestito da indossare.

Il ragazzo dirà a Elvira come vestirsi per piacere di più a sua madre, ma lei seguirà il suo consiglio? Nel frattempo Maria sarà alle prese con le domande di Vito, che non potrà fare a meno di notare che è preoccupata. La signorina Puglisi riuscirà ancora una volta a evitare di dare delle risposte precise al suo fidanzato, ma quando resterà da sola l'angoscia prenderà il sopravvento.

Maria trascorrerà una notte in preda al tormento per i sentimenti che nutre per Matteo e che ormai non può più nascondere.

Maria e Vito: il fidanzamento rischia di crollare

Il fidanzamento di Maria e Vito salterà? Per il momento tutto sembrerebbe portare verso una rottura. Nelle puntate precedenti la signorina Puglisi ha ammesso di essere innamorata di Matteo e quindi non potrà fare finta di niente a lungo.

Lamantia è un bravo ragazzo e piace alla famiglia di Maria, ma questi due elementi potrebbero non bastare per arrivare al matrimonio. Probabilmente, anche se sarà difficile per lei, la ragazza troverà il coraggio di affrontare la situazione e di parlare con Vito. Per lui sarà certamente una forte delusione, anche perché ha deciso di rinunciare all'Australia e cambiare vita e trasferendosi a Milano per costruire un futuro con Maria.