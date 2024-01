Nuovi colpi di scena attendono i fan della Soap Tv La Promessa nelle puntate in onda dal 15 al 19 gennaio, dove Alonso manderà Cruz in sanatorio. Tutto per evitare che la moglie venga denunciata per il tentato omicidio di Elisa. Proprio a causa della temporanea assenza della marchesa., Alonso chiederà a Catalina di restare a La Promessa. Jimena invece, si convincerà che Manuel sia innamorato di Blanca.

Cruz internata in sanatorio a causa di Elisa: trame sino al 19 gennaio

La soap Tv La Promessa torna con nuovi episodi a partire da lunedì 15 gennaio e dove le vicende riprenderanno dal momento in cui Elisa avrà posto delle condizioni ad Alonso per non denunciare Cruz per il suo tentato omicidio.

A questo punto, il marchese si vedrà costretto ad accettare le condizioni imposte dalla baronessa e deciderà di mandare Cruz per qualche tempo in una casa di cura. Proprio come la sorella Eugenia, Cruz finirà in sanatorio. Un vero e proprio colpo di scena non solo per i fan, ma anche per gli altri protagonisti di questo sceneggiato in costume. La notizia dell'allontanamento di Cruz lascerà senza parole il resto della famiglia De Lujgan è anche la servitù. In particolare sarà Petra la persona più disorientata.

Catalina resta a La Promessa

A seguito dell'internamento di Cruz, don Alonso chiederà alla figlia Catalina di restare a La Promessa, almeno sino a quando Cruz non tornerà. Per il momento quindi, Catalina abbandonerà l'idea di lasciare la tenuta.

Nuovi problemi anche per Manuel che si ritroverà ancira a discutere con Jimena. Quest'ultima, dopo aver trovato la lettera d'amore che il marito ha scritto a Jana, si convincerà erroneamente che la missiva sia indirizzata a Blanca. Manuel non la correggerà e le lascerà pensare che lui sia innamorato proprio di Blanca. A questo punto, marito e moglie si troveranno a discutere su come risolvere i loro problemi matrimoniali, mentre Pia si farà visitare da un medico, che le rivelerà la causa dei suoi strani malesseri.

Il controverso personaggio di Cruz

Il personaggio di Cruz sarà destinato ben presto a tornare protagonista delle trame de La Promessa. Il suo soggiorno forzato in sanatorio non durerà molto. Di certo questo personaggio si è rivelato sin da subito alquanto controverso e misterioso. Si è intuito sin dalla prima puntata come sia una donna piena di segreti.

Accanto a lei sempre la fidata domestica Petra. C'è ancora mistero circa il loro legame. Una cosa però sembra ormai certa. Entrambe sono coinvolte nella morte di Tomas, avvenuta proprio all'inizio della prima stagione de La Promessa. Entrambe poi, sono responsabili del tentato assassinio della baronessa Elisa.