Cruz metterà Elisa con le spalle al muro con il suo oscuro segreto nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni annunciano che al suo ritorno dal sanatorio, la marchesa rivelerà a Elisa di essere a conoscenza del suo coinvolgimento nella morte di suo marito. A quel punto la baronessa sarà costretta a tacere e non denuncerà Cruz per tentato omicidio. In tutto questo Lorenzo avrà una parte fondamentale, visto che ha tradito Elisa dando a Cruz la preziosa informazione sul suo passato.

Guerra aperta tra Elisa e Cruz al ritorno dal sanatorio

La guerra tra Elisa e Cruz è appena iniziata e si farà sempre più crudele con il passare del tempo. La baronessa con l'aiuto di Lorenzo riuscirà a far rinchiudere la marchesa in sanatorio, minacciando Alonso di denunciare sua moglie per tentato omicidio. La partita, tuttavia, non si concluderà affatto qui. Cruz, infatti, uscirà dal sanatorio con una nuova grinta e sarà accolta con gioia da tutto il palazzo, tranne che dalla baronessa che inizierà a tremare per una sua possibile vendetta. Le due donne avranno un faccia a faccia in cui Elisa sfodererà ancora una volta l'arma della denuncia per tentato omicidio per convincere la marchesa a tornare in sanatorio, ma Cruz non si lascerà cogliere impreparata.

L'oscuro segreto di Elisa verrà alla luce grazie a Lorenzo

La marchesa saprà bene come rispondere alla sua nemica e le rivelerà di conoscere il suo oscuro segreto. A quel punto Elisa sarà terrorizzata quando Cruz le dirà di essere a conoscenza del suo coinvolgimento nella morte di suo marito. L'accusa sull'omicidio del barone de Grazalema farà tremare Elisa che sarà costretta a tacere e a rinunciare alla sua vendetta.

La baronessa si renderà conto che l'unico a conoscere il suo segreto era Lorenzo e non esiterà ad affrontarlo. Il capitano ammetterà di averla tradita dando a Cruz la preziosa informazione e la baronessa si sentirà profondamente sola.

Puntate precedenti: Lorenzo ha tradito Cruz

Nelle ultime puntate andate in onda in Italia, Cruz è stata tradita da Lorenzo che ha finto di stare dalla sua parte ma si è schierato con Elisa.

La marchesa ha scoperto che i due sono amanti e ha cercato in tutti i modi di convincere Alonso di questo. Cruz non ci è riuscita, perché quando ha aperto la porta della stanza di Elisa, sicura di sorprendere i due amanti insieme, Lorenzo si è nascosto così bene che non è stato trovato. La delusione di Cruz si è trasformata in rabbia e ha tentato di strangolare la baronessa, ma l'arrivo di Alonso ha impedito il peggio. La marchesa, tuttavia, è stata sconfitta perché nessuno ha creduto alle sue parole ed Elisa l'ha fatta passare per pazza.