In Terra Amara Sermin e Betül saranno ai ferri corti. Come anticipano le puntate andate in onda in Turchia, Sermin scoprirà che Betül è l'amante di Haşmet Çolak e la caccerà di casa, ma quando la figlia le dirà che la sta prendendo così solo perché è invidiosa della sua bellezza e giovinezza, la madre non esiterà a darle uno schiaffo.

La scoperta di Sermin

Sermin farà una scoperta che le lascerà l'amaro in bocca: Betül è l'amante di Haşmet Çolak. Sarà triste per due motivi: non le piacerà che la figlia abbia intrapreso una tresca con un uomo che potrebbe essere suo padre e in più anche lei aveva messo gli occhi addosso all'uomo, quindi dovrà ammettere la tremenda sconfitta.

Quando Betül tornerà a casa con una borsetta da regalare alla mamma, lei gliela butterà per terra e la manderà via di casa, al punto da prenderla per un braccio e accompagnarla fuori in cortile.

Sermin schiaffeggia Betül

"Forse ti ho cresciuta per diventare l'amante di un uomo che è abbastanza grande per essere tuo padre. Sappi che non hai più una madre", dirà Sermin con le lacrime agli occhi, ma Betül non sarà per niente clemente con lei: "Sei gelosa di me, invidiosa della bellezza di tua figlia. Perché adesso sei vecchia e non sei la donna più bella di Çukurova".

Sermin non esiterà a darle uno schiaffo e lo farà davanti a diversi presenti, come Züleyha e Lütfiye, ma anche il personale di servizio di Villa Yaman.

Sermin amareggiata per le parole di Betül

In quel momento arriverà Haşmet, che porterà via Betül con le lacrime agli occhi e Sermin non farà nulla per trattenerla, anzi le urlerà: "Vai fuori di qui e non tornare mai più".

Sermin si ritroverà da sola e con tutti gli occhi puntati addosso: "Che cosa state guardando? Anche vuoi fuori di qui".

Entrerà in casa e mentre piangerà penserà alle parole che le ha detto Betül: "E così sarei gelosa di te? Sono vecchia, quindi di conseguenza invidiosa. Come puoi dire una cosa del genere a tua madre".

Sibel Taşçıoğlu parla del cast di Terra amara

L'interprete di Sermin, Sibel Taşçıoğlu, è stata recentemente ospite a Verissimo e ha avuto modo di parlare della sua amicizia con İlayda Çevik, colei che presta il volto a Betül: "Abbiamo una bellissima amicizia e credo che abbiamo trasmesso in maniera abbastanza sincera il rapporto che c'era tra mamma e figlia.

Sono molto felice di averla conosciuta e di aver lavorato con lei, e mi manca molto".

Sibel ha anche parlato del clima che si viveva sul set: "Dobbiamo considerare che il set è un luogo di lavoro dove si fatica molto, però noi del cast abbiamo passato dei momenti bellissimi insieme. Visto che giravamo la serie in luoghi lontano da casa, ad Adana prevalentemente, alloggiavamo tutti nello stesso albergo e c'erano molte occasioni per unirci. Era bellissimo, infatti sono nate delle amicizie magnifiche. Anche se sono passati due anni da quando abbiamo finito le riprese, siamo rimasti tutti in contatto e molte volte riusciamo anche a vederci".