In Terra Amara molto presto anche Fikret scoprirà la vera identità di Mehmet Kara. Si recherà a Beirut insieme a Çetin e proprio qui, secondo quanto anticipano le puntate andate in onda in Turchia, apprenderà che in realtà è Hakan Gümüşoğlu. Sarà pronto a tornare in Turchia per smascherarlo, ma in Libano scoppierà la guerra civile e le frontiere verranno chiuse.

Fikret parte in Libano per scovare Hakan

Fikret vorrà scovare Hakan Gümüşoğlu e per farlo sarà disposto ad andare anche a Beirut. Partirà insieme a Çetin e avranno modo di parlare con alcune persone del posto.

Andranno lì dopo aver parlato, e minacciato, Vahap e grazie a un suo amico avranno modo di raggiungere una sorta di libreria in cui verranno consegnati a Fikret alcuni giornali che parlano proprio di Hakan.

In questi articoli ci sarà anche la sua foto e Fikret avrà modo di capire che Mehmet Kara è in realtà Hakan. L'articolo, però, sarà in francese, ma Fikret conosce un po' la lingua e proverà a capirne il contenuto.

Fikret smaschera Mehmet Kara

"Ti ho finalmente smascherato Mehmet Kara", dirà Fikret guardando con orgoglio quel giornale. Le cose per lui e Çetin, però, non andranno tanto bene. Proprio in quel preciso istante in Libano scoppierà la guerra civile e anche la libreria in cui si trovano verrà presa a cannonate.

Con loro ci sarà ancora l'uomo che li ha condotti alla ricerca degli articoli di giornale su Hakan e li consiglierà di non abbandonare il negozio. A chi attacca non interessa se uno possa essere turco o di qualche altra nazionalità, a ogni modo potrebbero sparargli.

Fikret non può tornare in Turchia

I confini verranno chiusi, l'ingresso e l'uscita dal Libano resteranno sospesi fino a nuovo avviso e Fikret e Çetin saranno nella disperazione più totale.

Intanto anche a Çukurova arriverà la notizia della guerra civile e Züleyha avrà modo di sentirla alla radio.

Sarà molto preoccupata, anche perché non avrebbe voluto che Fikret partisse per il Libano alla ricerca della verità su Hakan. La ragazza non avrà il coraggio di rivelare a Lütfiye che in realtà il nipote si trovi lì, non vorrà che si senta male.

Terra amara sfida Sanremo

Terra amara avrà modo di sfidare in prima serata il Festival di Sanremo. Solitamente la programmazione Mediaset si ferma durante la settimana della kermesse, almeno i programmi di punta (come il Grande Fratello e C'è posta per te). Per questo da Cologno Monzese hanno deciso di fronteggiare la concorrenza con la serie che nella fascia del prime time sta ottenendo un buon successo. Appuntamento a giovedì 8 e venerdì 9 febbraio, intanto il finale della serie si avvicina sempre di più: se la programmazione prosegue con questo ritmo si potrebbe arrivare alla fine intorno alla metà di marzo.