In Terra Amara Hakan vorrà in qualche modo tranquillizzare Züleyha e dirle che non vuole farle del male, ma lo farà nel peggiore dei modi. Secondo le puntate trasmesse in Turchia si intrufolerà nella sua camera d'albergo quando la ragazza si recherà a Smirne per il funerale di Hülya. Entrerà con il volto scoperto e le tapperà la bocca intimandole di stare zitta. Lui sembrerà convinto di averla tranquillizzata, ma in realtà avrà solo seminato terrore.

Hakan e lo strano modo di tranquillizzare Züleyha

Hakan si presenterà ancora sotto il falso nome di Mehmet e sarà cosciente del fatto che Züleyha abbia paura di lui.

Infatti la donna teme che da un giorno all'altro Hakan possa arrivare nella sua vita e fare qualcosa di brutto a lei e ai suoi bambini. Per questo farà di tutto per smascherarlo e scoprire il suo volto. Vorrebbe che ciò accadesse anche durante i funerali di Hülya, la sorella di Hakan. Si recherà a Smirne insieme a Fikret per provare a stanarlo, ma di lui non ci sarà la benché minima traccia. Hakan è furbo, non vorrà farsi vedere da Züleyha e per fare ciò non parteciperà direttamente ai funerali della sorella, li seguirà solo da lontano.

Però capirà una cosa: Züleyha non può continuare a vivere avendo paura di lui, così proverà a tranquillizzarla, però che lo farà in una maniera bizzarra.

Il terrore di Züleyha

Züleyha e Fikret si troveranno in un albergo di Smirne. La ragazza andrà nella sua camera e si metterà a letto, ma dovrà fare i conti con un uomo incappucciato che le tapperà la bocca. "Stai zitta o morirai. Sono Hakan Gümüşoğlu", dirà Hakan con una voce camuffata. "Ho visto quanto eri triste per mia sorella e non devi aver paura di me", proseguirà aggiungendo: "Demir è morto, sistemerò le cose con lui nell'aldilà.

Da ora in poi non ho motivo di fare del male a te e ai tuoi figli. Non aver paura di me".

Hakan fuggirà via, mentre Züleyha andrà nella camera di Fikret per raccontargli quanto successo. Lui proverà a correre nell'ingresso dell'albergo per smaschera definitivamente Hakan, ma non ce la farà.

Un approfondimento sul perché Hakan vuole vendicarsi di Demir

L'amicizia tra Demir e Hakan inizia negli anni Sessanta a Berlino, dove entrambi frequentano l'università. Dopo il conseguimento della laurea decidono di tornare in Turchia e di mettersi in affari. Iniziano un'attività a Mersin, ma le cose sembrano non andare per niente bene, al punto che Demir, con il suo solito fare da egoista, lo abbandona nel momento meno adatto, lasciando Hakan in un mare di guai e sulla via del fallimento.

Dopo tanti anni Hakan decide di arrivare a Çukurova per vendicarsi di lui e lo fa insieme ad Abdülkadir, ma l'incontro con Züleyha spariglia tutte le carte.