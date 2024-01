Guai in vista per Betül durante la quarta stagione di Terra Amara. Suo marito Haşmet Çolak scoprirà che vuole ucciderlo, così la prenderà in ostaggio. Sermin, preoccupata per la figlia, chiederà aiuto a Züleyha, che insieme ai suoi operai assalterà la casa dell'uomo per trarre Betül in salvo.

Il piano di Betül per uccidere Haşmet Çolak

Betül avrà un obiettivo ben preciso, diventare la nuova signora di Çukurova, e per farlo sarà disposta anche a sposare Haşmet Çolak, un uomo molto ricco ma decisamente più anziano di lei. La donna però non avrà intenzione di trascorrere il resto della vita con lui, per questo progetterà di ucciderlo durante la prima notte di nozze.

Betül comprerà una bottiglietta di veleno, lo stesso con cui è stato ucciso Fekeli, è vorrà metterne qualche goccia in una limonata da dare a Haşmet.

Lui, però, si accorgerà che la ragazza vuole farlo fuori, così la prenderà in ostaggio nel suo seminterrato.

Nessuno crede a Sermin, che corre disperata da Züleyha

Sermin andrà a fare visita alla figlia, ma Haşmet non gliela farà vedere. Capirà che alla ragazza sta succedendo qualcosa di strano e forse anche di brutto, così andrà dalla polizia per denunciare l'uomo. Il commissario, però, non vorrà procedere con la denuncia, vista la mancanza di prove.

Sermin si sentirà sola e disperata, e l'unica soluzione valida che le rimarrà sarà rivolgersi a Züleyha.

Avrà una bella faccia tosta nel farlo visto che lei e la figlia hanno fatto di tutto pur di mandarla in rovina, ma davanti alla disperazione certe cose si dimenticano.

Züleyha riesce a trarre in salvo Betül

Sermin chiederà aiuto a Züleyha e, nonostante tutto, la ragazza deciderà di tenderle una mano. Scoprirà che Betül è viva e che Haşmet la tiene segregata in casa.

Visto che la polizia non dà retta alle loro richieste, Züleyha andrà "in missione" per salvare Betül e lo farà insieme ai suoi operai.

Si imporranno con una sorta di assalto armato e alla fine Züleyha riuscirà a salvare Betül e a riportarla a casa, luogo in cui la ragazza avrà modo di riabbracciare sua madre. Questa storia servirà a Betül a non essere più la cattiva della situazione?

È attesa per la puntata evento di Terra amara con la morte di Fekeli

Intanto questo giovedì 11 gennaio una puntata evento di Terra amara caratterizzerà la prima serata di Canale 5. Gli spettatori avranno modo di assistere alla morte di Fekeli, uno dei personaggi portanti della serie. Tutta Çukurova crederà che l'uomo sia deceduto per un problema di salute, ma la realtà dei fatti sarà un'altra e dietro ci sarà lo zampino di Abdülkadir.

Lütfiye e Züleyha inizieranno ad avere dei dubbi in merito a questa vicenda e in privato inizieranno a compiere delle indagini.