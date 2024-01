Nel pomeriggio di domenica 7 gennaio è tornato in onda Verissimo e tra gli ospiti c'è stato anche Alessandro Vicinanza. Il 40enne partecipante di Uomini e donne ha fornito la propria versione dei fatti sulla fine della relazione con Ida Platano e non sono mancate delle frecciatine. Secondo lui, se la ex ha immediatamente voltato pagina è semplicemente perché non lo amava davvero ma la sua era solo un'infatuazione.

La versione di Alessandro

La conduttrice Silvia Toffanin ha accolto Alessandro Vicinanza chiedendogli se abbia superato la delusione d'amore per la fine della relazione con Ida, lui modo affermativo e ha aggiunto: "Sono stato molto innamorato di Ida.

È stata una donna che mi ha dato delle emozioni che non provavo da tempo".

Poi il 40enne ha spiegato che al momento della rottura lui era ancora molto preso: "Non mi sentivo corrisposto nei sentimenti", aggiungendo che comunque oggi non è più innamorato.

Vicinanza ha poi proseguito: "Dire seppellito se una persona ha amato è difficile, ma è difficile anche dimenticarlo. Ho capito quello che io pensavo di lei che non mi amasse. Se lei è riuscita a seppellire il sentimento in così poco tempo, forse era solo un'infatuazione".

Vicinanza parla di Roberta e Cristina

Alessandro Vicinanza dopo essere tornato single è tornato a Uomini e Donne e parlando a Verissimo delle donne che ha frequentato nelle scorse settimane - ossia Roberta Di Padua e di Cristina Tenuta - ha precisato di essersi trovato in una situazione mai vissuta prima.

In particolare ha affermato che nei confronti di Tenuta non avrebbe provato attrazione fisica, ma curiosità. Poi si è detto dispiaciuto che Di Padua abbia abbandonato il dating show di Maria De Filippi per via del triangolo che si è venuto a formare, augurandosi che Roberta possa tornare, indipendentemente dalla sua presenza.

Inoltre Alessandro ha ribadito di non avere mai pensato alla ex Ida Platano quando ha intrapreso nuove frequentazioni: "Nessun chiodo scaccia chiodo perché non sarebbe la soluzione".

Una ricostruzione su Ida e Alessandro: la conoscenza nel dating show di De Filippi e la rottura

Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sono conosciuti nel Trono Over di Uomini e Donne e - dopo alcuni "tira e molla" iniziali - nel novembre 2022 erano usciti insieme dal programma di Canale 5.

Nei primi mesi del 2023 la coppia ha effettuato molti viaggi insieme e si è mostrata spesso complice sui social. La stessa Platano in varie occasioni sui social aveva anche messo a tacere i gossip legati ad alcuni presunti tradimenti da parte del suo compagno.

A ottobre 2023 però la relazione tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano è finita. Così la donna ha accettato di salire sul Trono Classico di U&D per trovare un nuovo amore, pochi giorni dopo anche lo stesso Alessandro è poi rientrato nella trasmissione.