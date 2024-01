Fikret e Hakan si scontreranno e arriveranno quasi alle mani nella puntata di Terra Amara in onda domenica 14 gennaio. Le anticipazioni annunciano che Zuleyha fermerà suo cognato e in lacrime implorerà i due uomini di non creare ulteriori problemi con i loro litigi. Fikret continuerà a non fidarsi affatto del nuovo arrivato e penserà di proteggere sua cognata con il suo comportamento. Nel frattempo, Tra Mehmet e Zuleyha l'intesa sembrerà ogni giorno più forte.

La vicinanza tra Zuleyha e Mehmet darà fastidio a Fikret

Dopo la morte di Fekeli, Fikret troverà in Betul una vera amica.

La figlia di Sermin gli starà accanto nella sera dopo il funerale, mentre Hakan Gumusoglu con la falsa identità di Mehmet arriverà alla villa per parlare con Zuleyha. L'arrivo di Kara metterà subito in allarme Fikret che andrà subito verso casa Yaman per vedere cosa sta succedendo. Lutfiye, tuttavia, riuscirà a fermare in tempo suo nipote rimproverandolo. Fikret continuerà a domandarsi come mai Mehmet sia alla villa a quell'ora della notte, ma la zia gli ordinerà di non intromettersi: "Non sono affari tuoi". L'indomani, dopo aver trascorso la notte sulla tomba di suo zio, Fikret si recherà ai campi e nell'aranceto vedrà Zuleyha nuovamente in compagnia di Mehmet e resterà ad osservarli per un po'.

Lo scontro e la disperazione di Zuleyha

Zuleyha e Mehmet passeggeranno nell'aranceto e tra loro sembrerà esserci una certa confidenza. La signora Altun parlerà al nuovo arrivato dei frutti della sua terra e prenderà un fiore per far sentire a Mehmet l'incredibile odore che sprigiona. Nel vedere Zuleyha così vicina a Kara, Fikret esploderà e si avvicinerà con fare minaccioso, chiedendo più volte a Mehmet cosa ci facesse lì.

Il fratello di Demir metterà in difficoltà anche Zuleyha dicendosi sorpreso di tanta familiarità tra loro. Lo scontro tra Mehmet e Fikret non tarderà ad arrivare e i due uomini staranno per azzuffarsi quando Zuleyha interverrà in lacrime. "Basta!", urlerà disperata, "Ho già troppi problemi da affrontare". Lo scontro tra Fikret e Mehmet finirà qui, ma nulla sarà risolto tra loro.

La gelosia di Fikret nei confronti di Zuleyha diventerà qualcosa di più

Nelle puntate precedenti a Cukurova si è diffusa la voce di una presunta relazione tra Zuleyha e Fikret e questo ha spinto la zia Lutfiye e Fikret a correre ai ripari cercando un'altra sistemazione. L'attaccamento di Fikret nei confronti di Zuleyha, però, sarà sempre più evidente. In un primo momento si penserà che l'uomo voglia semplicemente proteggere la famiglia di Demir in sua assenza, ma con il passare delle settimane tutto sarà molto chiaro. Fikret arriverà ad innamorarsi perdutamente di Zuleyha, ma non sarà mai ricambiato e la sua rivalità con Mehmet si farà sempre più dura.