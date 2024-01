Nelle puntate di Un posto al sole del 7 e 8 febbraio si vedrà Rossella riflettere attentamente sia sulla dichiarazione d'amore di Nunzio, che sull'intenzione di Riccardo di lasciare l'Italia. Il dottore Crovi intende andare a lavorare in Germania, per cui nelle scorse puntate ha messo la fidanzata al corrente del suo piano di vita futuro.

Nel frattempo Flavio Bianchi sembrerà sul punto di riuscire a portare dalla sua parte Giulia Poggi, mentre Michele troverà sospetto l'imprenditore. Il giornalista arriverà a scoprire la verità su Bianchi e avanzerà una misteriosa richiesta a Filippo.

Rossella riflette sul suo futuro, Michele indaga su Flavio

Nella puntata di mercoledì 7 febbraio, Flavio Bianchi farà una certa richiesta a Giulia, con il chiaro intento di portarla dalla sua parte. A quanto pare le parole dell'imprenditore immobiliare potrebbero bastare a far leva sull'animo della signora Poggi, la quale potrebbe capitolare. Giulia, infatti, si convincerà quando sentirà che Flavio intende riqualificare il centro storico di Napoli, andando a migliorare la qualità del posto.

Michele, al contrario, scoprirà che l'imprenditore nasconde una personalità oscura, per cui deciderà di vederci chiaro. Il progetto di Flavio Bianchi sarà causa di forte disagio per molte famiglie povere.

Intanto a Palazzo Palladini, Viola e suo figlio riusciranno a riavvicinarsi, dopo settimane di tensione e freddezza.

Rossella si ritroverà a riflettere su molte cose riguardanti il suo futuro: da una parte la dichiarazione d'amore di Nunzio, dall'altra la richiesta di Riccardo di trasferirsi in Germania.

Michele scopre che Flavio è colluso con la malavita

Nell'appuntamento di giovedì 8 febbraio, Michele sembrerà arrivare ad un punto di svolta quando scoprirà che l'impresa di Flavio Bianchi è collusa con la malavita.

Turbato da quanto appreso, il giornalista avanzerà una particolare richiesta a Filippo: di cosa si tratterà?

Nel frattempo Clara cercherà di persuadere Rosa a trasferirsi altrove con lei, ma l'amica non avrà intenzione di lasciare l'appartamento in cui ha cresciuto il figlio. Rosa, inoltre, non si fida di Alberto e non vuole vivere in una casa che egli ha trovato.

Momenti difficili per Luca De Santis, la cui malattia tenderà a progredire. Giulia non mancherà di stargli accanto, ma questo potrebbe non bastare.

Fan tifano per la coppia Nunzio-Rossella

Il destino di Riccardo e Rossella si scoprirà tra non molte puntate. Intanto, sui social, i fan di questa soap opera hanno commentato la dichiarazione d'amore di Nunzio alla dottoressa Graziani. Il recente tradimento di Riccardo, che ha baciato la sua ex Virginia, potrebbe rivelarsi la mossa giusta per rompere il fidanzamento con Rossella. Quest'ultima si ritroverà a ripensare alle parole di Nunzio, per cui potrebbe ricambiare i suoi sentimenti. La stragrande maggioranza dei fan di Upas tifa per la coppia Nunzio-Rossella e lo si constata nei commenti che circolano in rete.

"Finalmente faccio tifo per Nunzio speriamo bene"; Anch'io tifo per Nunzio"; "Beh dai, se Riccardo e Rossella si scoprono improvvisamente innamorati di altri meglio così, almeno nessuno dei due soffre e amici come prima".