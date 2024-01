Dopo la telefonata di Ida a Diego, la storyline che li vede protagonisti prenderà un nuovo corso. Nelle prossime puntate di Un posto al sole in onda nella settimana dall'8 al 12 gennaio il giovane Giordano inizierà, infatti, a indagare per scoprire cosa è successo alla ragazza. Le anticipazioni rivelano che il figlio di Raffaele, per nulla convinto dalle risposte che otterrà, deciderà di partire per la Polonia per salvare la mamma di Tommy.

Ida è in pericolo

La puntata di Un posto al sole del 5 gennaio si è conclusa con Ida (Marta Anna Borucinska) che riesce, finalmente a telefonare a Diego (Francesco Vitiello), per chiedergli aiuto.

Ma cosa succederà adesso? Le anticipazioni rivelano che la ragazza verrà prontamente fermata da sua zia Magdalena (Natalia Giro). La donna le strapperà il telefono di mano e le toglierà le poche libertà che le aveva concesso finora.

A quanto pare il messaggio che la ragazza riuscirà a lasciare a Giordano sarà incompleto e confuso, tuttavia sarà sufficiente a spronarlo ad andare a fondo in questa vicenda.

Diego e Raffaele decidono di partire per la Polonia

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Diego manifesterà profonda inquietudine per la telefonata ricevuta da Ida. I suoi amici e parenti, con le migliori intenzioni, cercheranno di minimizzare l'episodio. Tuttavia, il giovane Giordano rimarrà visibilmente turbato.

In seguito quindi deciderà di confrontarsi direttamente con Ferri e Marina per ottenere chiarimenti. Appena tornati da Londra, questi ultimi, come era prevedibile, continueranno a negare la verità, sostenendo che la madre di Tommy stia bene. Non convinto dalle loro parole, il figlio di Raffaele deciderà quindi di partire per la Polonia.

Raffaele, pur non essendo d'accordo con i dubbi del figlio, sceglierà di accompagnarlo. Nel frattempo Ferri e sua moglie, informati sulla loro partenza, si daranno da fare per raggiungere per primi la famiglia Kovalenko. In questo frangente, la situazione diventerà estremamente complessa. I quattro si ritroveranno in Polonia, sebbene mossi da motivazioni differenti.

Sembra che Diego arriverà a rischiare la propria vita nel tentativo di salvare Ida.

A quanto pare Marina, la quale svolgerà un ruolo decisivo: si renderà conto che lei e Roberto hanno superato ogni limite e deciderà di porre fine al loro insensato piano.

Ipotesi sul futuro di Diego e Ida

L'ipotesi più probabile per il futuro è che Marina e Ferri rinuncino al loro piano e lascino il piccolo Tommy a sua mamma Ida.

Ma cosa succederà a quel punto? Molti spettatori vorrebbero Diego, Ida e il bambino assieme come una vera famiglia, ma c'è anche la possibilità che la giovane, dopo gli ultimi eventi traumatici, possa decidere di lasciarsi tutto alle spalle e iniziare una nuova vita lontano da Palazzo Palladini e da Napoli.