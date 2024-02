Steffy sorprenderà Hope flirtare con Thomas e avrà un aspro confronto con lei nelle prossime puntate di Beautiful. La figlia di Ridge metterà in difficoltà Hope con le sue domande e la ferirà quando le dirà "ti stai trasformando in tua madre". La figlia di Brooke ci terrà a precisare che si è trattato di un momento di debolezza e che ama solo Liam. Nel frattempo quest'ultimo confiderà a Wyatt di aver parlato con Thomas, che gli ha assicurato di aver superato la sua ossessione per Hope.

La collaborazione tra Thomas e Hope si rivela vincente

Thomas e Hope saranno sempre più affiatati sul lavoro e lo stilista si rivelerà prezioso per il rilancio della nuova collezione della linea Hope for the future.

L'intesa tra i due non sfuggirà agli occhi attenti di Steffy, che metterà subito in guardia suo fratello chiedendogli se la sua ossessione per Hope sia davvero passata come dice. Thomas sarà infastidito dalla domanda di Steffy e le ricorderà che sta continuando ad andare in terapia e ormai la sua vita è concentrata solo sul lavoro, Douglas e la sua famiglia. I due fratelli si chiariranno e Steffy si sentirà sollevata dopo aver parlato con Thomas. Presto, però, i dubbi torneranno a tormentarla. Quando la figlia di Ridge andrà via, Hope entrerà nell'ufficio di Thomas e sarà a dir poco entusiasta delle vendite.

I dubbi di Steffy e le ferite di Hope

Hope si congratulerà con Thomas e lo ringrazierà ancora per l'aiuto indispensabile che ha dato all'azienda con i suoi disegni.

Lui le risponderà che la sua ispirazione deriva da Hope e quest'ultima gli prenderà le mani: "Grazie a Dio per te". Tra i due ex ci sarà uno scambio di sguardi molto intenso, mentre Steffy osserverà tutta la scena dal corridoio a bocca aperta. Appena Thomas lascerà la sua ex da sola in ufficio, la figlia di Ridge entrerà e chiuderà rumorosamente la porta dietro di sé, spaventando Hope.

Steffy partirà subito incalzando: "Ti ho vista Hope, stavi flirtando con Thomas". La figlia di Ridge dirà che non si aspettava di vedere a tutto quello che ha assistito, ma Hope la rassicurerà sul fatto che si è sbagliata. Tra le due donne ci sarà un aspro scontro e Steffy non esiterà a dire a Hope tutto quello che pensa: "Ti stai trasformando in tua madre".

La figlia di Brooke sarà desolata e spiegherà di essere innamorata di Liam, ma Steffy continuerà a rimproverarla. La donna ricorderà che il fratello ha sofferto tanto per lei e il comportamento di Hope è scorretto. Nel frattempo Liam confiderà a Wyatt di aver avuto un confronto con Thomas, che gli ha assicurato di essere completamente guarito dalla sua ossessione. Wyatt sarà piuttosto scettico e dirà al fratello di non abbassare la guardia. Rimasta sola in ufficio, Hope non potrà fare altro che ripensare alle parole di Steffy e scoppierà in lacrime con la testa tra le mani.

Thomas e Hope sempre più vicini

Nelle puntate precedenti Thomas ha dovuto faticare per dimostrare alla famiglia di essere sinceramente pentito per i suoi errori.

Dopo aver chiamato gli assistenti sociali con la voce di Brooke, il figlio di Ridge ha chiesto scusa a tutti e ha deciso di iniziare una terapia per diventare un uomo migliore. Thomas ha convinto suo padre e il resto della famiglia di aver superato anche la sua ossessione per Hope e ci è riuscito, tanto che è stato assunto di nuovo alla Forrester Creations. I suoi pensieri sulla moglie di Liam, tuttavia, sono sempre vivi in lui, ma questa volta Hope li ricambia a sua insaputa. La figlia di Brooke sta provando in tutti i modi di negarlo a se stessa concentrandosi su Liam, ma ha già fantasticato su Thomas e la sua attrazione per lui è evidente.