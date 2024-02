In occasione della 37^ puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 19 febbraio, Alfonso Signorini ha domandato a Beatrice Luzzi se la tregua con alcuni concorrenti sia solamente una "quiete prima della tempesta". Nel segreto del confessionale, l'attrice ha sollevato dei dubbi su alcuni suoi compagni di reality: "Non ho capito bene tutti questi abbracci improvvisi".

I dubbi di Luzzi

Dalla precedente puntata del GF, nella casa di Cinecittà è sembrato cambiare qualcosa: alcuni concorrenti che hanno sempre discusso con Beatrice Luzzi hanno deciso di cambiare atteggiamento.

In puntata, Alfonso Signorini ha incalzato Beatrice e nel segreto del confessionale ha espresso la sua opinione sulla tregua sollevando dei dubbi: "Non ho capito bene tutti questi abbracci improvvisi e non ho capito se è arrivato qualche messaggio dall’esterno, questo non lo so, però…". La diretta interessata ha spiegato di non essere riuscita a comprendere questo cambiamento improvviso, ma ne ha approfittato perché stanca dei continui litigi. Luzzi ha fatto notare che dopo la discussione avuta nella gita fuori porta, i concorrenti si sono accorti di aver esagerato e quindi potrebbero aver avuto un cambio di rotta: "L'abbraccio dopo 48 ore non l'ho capito".

Infine la 53enne si è detta dispiaciuta per le continue nomination ricevute perché i suoi fan ogni settimana sono costretti a salvarla: "Ma non nascondo che ho perso ogni speranza e l’hanno persa anche loro, così come la credibilità".

“Non ho capito bene tutti questi abbracci, forse è arrivata qualche informazione dall’esterno”

LEI PURTROPPO ANCORA UNA VOLTA HA CAPITO TUTTO#grandefratello pic.twitter.com/LZ0QhCgQwP — Auri 🇮🇹♡ waiting for We Are (@aforyou__) February 20, 2024

I possibili motivi dietro la tregua

Tra i motivi che potrebbero celarsi dietro la pace potrebbe esserci una strategia.

Parlando con Rosy Chin e Anita Olivieri, Massimiliano Varrese ha parlato di "una modalità diversa". Poi ha affermato: "Anche se ci verrebbe voglia di rispondere in un certo modo, cerchiamo di non farlo, non facciamolo, o facciamolo in maniera diversa". L'impressione è che alcuni concorrenti abbiano deciso di non rispondere più alle frecciatine di Beatrice in modo da evitare nuove discussioni.

Cosa pensano alcuni utenti dal web

Intanto sui social alcuni utenti hanno espresso un loro parere sulle parole di Beatrice. Un utente ha affermato: "Lei ancora una volta ha capito tutto". Un altro telespettatore del reality show ha commentato: "Mirko avrà spifferato che fuori tutti sono odiati tranne Bea". Al contrario, un utente ha chiosato: "Parla lei che è uscita due volte e parla con il suo team tutte le volte che vuole. La cattiveria imbarazzante di questa donna". Un telespettatore crede che Luzzi sia perennemente in modalità "vittima", mentre un altro ha commentato: "Troppo intelligente e sveglia la nostra Queen per quella marmaglia".