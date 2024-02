La morte di Colak in Terra Amara darà una speranza a Betul di rivalersi, come raccontano le anticipazioni delle puntate andate in onda in Turchia. La sua vendetta inizierà molto prima, quando si presenterà a villa Yaman per uccidere Zuleyha, colpendo poi Hakan che si metterà in mezzo per salvare la sua amata.

Zuleyha sarà distrutta per la morte di Hakan, ma questo non basterà a Betul per placare la sua ira. Dopo il funerale di Colak, prometterà a Sermin che tutta Cukurova brucerà, per poi avvicinarsi alla tomba di Colak in preda alla furia.

Betul nel pieno del delirio

La disfatta di Betul e Sermin sarà lunga e molto lenta. Colak perderà la vita nel corso delle prossime puntate di Terra amara, colpito a bruciapelo nel centro della città. Quando Betul lo verrà a sapere sarà sollevata, finalmente può liberarsi del suo aguzzino e prendere tutti i suoi soldi. O almeno, questo è quello che crede.

Qualche giorno dopo si celebreranno i funerali di Colak, con tutti i suoi uomini disperati che pregheranno per lui lasciandogli dei fiori sulla tomba. Al cimitero ci saranno ovviamente anche Betul e Sermin, che fingeranno di essere tristi, quando in realtà stanno contando le ore che mancano per poter mettere le loro mani sulla fortuna di Hasmet.

Chabus, fedele braccio destro di Colak, si avvicinerà a loro per porgere le condoglianze ma Betul sarà furiosa perché nessuno l'ha aspettata nel momento in cui Hasmet è stato seppellito: “Era mio marito, avrei dovuto essere lì”. A nulla serviranno le spiegazioni di Chabus, che verrà subito aggredito: "Via da qui, il tuo capo è morto, posso licenziarti quando voglio, tutto quello che era suo ora è mio”, dirà sprezzante Betul.

Sermin, accanto a lei, proverà a calmarla.

Sulla tua tomba non meritano di crescere fiori: la rabbia di Betul

Betul, fuori di sé, si rivolgerà a Sermin: ''Faremo bruciare Cukurova'', intenzionata più che mai a prendere la sua rivincita, dopo essere stata umiliata pubblicamente da Zuleyha e cacciata dalla villa.

Andrà poi accanto alla tomba di Colak, ricordando quanto sia stato crudele con lei.

Sprezzante, getterà via i fiori posati sulla terra: ''Non meritano di crescere fiori qui''.

I suoi deliri di vendetta saranno però vani quando Betul scoprirà che il suo matrimonio è una farsa e che non ha ereditato proprio nulla.

Il lato fragile di Betul che tutti ignorano

Indubbiamente, Betul è una donna che ha causato e causerà ancora molto dolore a Zuleyha e alla famiglia Yaman. Tuttavia, spesso ci si dimentica che le azioni hanno sempre una causa. Betul ha sofferto molto sin da quando era piccola. Ha avuto la sua rivalsa sul lavoro, diventando un avvocato di successo. Non ha però mai avuto amore. Sermin ha pensato solo all'apparenza e ai soldi, Fikret ha preferito Zuleyha a lei. Non ci si stupisce che nella sua vita abbia sempre agito mossa dalla rabbia e dalla voglia di rivalsa.