I giornalisti presenti lunedì 5 febbraio alle quattro ore di prove generali al Teatro Ariston, in vista della serata inaugurale del Festival di Sanremo, non hanno dubbi: i più applauditi della giornata sono stati Angelina Mango, Alessandra Amoroso, Diodato, The Kolors, Mahmood, Il Volo e Loredana Bertè. Quest’ultima, salita sul palco per ultima, si è meritata una lunga standing ovation per la sua esibizione in “Pazza”, l’unico brano rock di quest’edizione. In molti tra gli addetti ai lavori già parlano di un possibile premio della critica per l’artista 73enne grazie a questo pezzo dal sapore autobiografico.

Anche Il Volo ha ricevuto applausi molto calorosi dai presenti: ha raccolto apprezzamenti l’apertura dei tre ragazzi al pop, con “Capolavoro”, una canzone che rimanda ai grandi musical americani e che potrebbe portarli in alto in classifica.

Il Sanremo delle donne: sono piaciute Alessandra Amoroso e Angelina Mango

Il direttore artistico e conduttore della rassegna Amadeus ha più volte detto che gli piacerebbe vedere qualche donna sul podio di Sanremo: quest’anno le artiste sembrano avere buone possibilità di successo al festival. Nella prova generale ha ricevuto calorosi applausi Alessandra Amoroso: secondo i giornalisti, il suo brano “Fino a qui” ha un’impostazione molto classica, esaltata dall’interpretazione dal vivo della cantante salentina.

Entusiasmo anche per “La noia” di Angelina Mango, che nonostante la giovane età si mangia il palco con le sonorità latine di una cumbia che per molti conquisterà il pubblico. A queste due interpreti bisogna aggiungere Annalisa, la vincitrice annunciata per i bookmaker, che le assegnano le quote più basse. “Sinceramente” è un pezzo che sembra fatto per scalare le classifiche e aprirle le porte del mercato estero.

Un’altra interprete sembra avere delle chance di vittoria: Emma, che si presenta con “Apnea”, un brano ballabile che dovrebbe andare bene in particolare per le radio.

Gli altri pretendenti al podio: Mahmood, The Kolors e Diodato

Anche i The Kolors hanno ricevuto molti applausi al temine della loro prova sul palco: “Un ragazzo e una ragazza” è un altro tormentone che rischia di ripetere il successo travolgente di “Italodisco”.

Inoltre, due ex vincitori di Sanremo hanno entusiasmato i presenti: Mahmood è tornato alle origini, con “Tuta gold”, un pezzo ritmato che conferma le sue qualità vocali, mentre l’attenzione per Diodato è cresciuta, anche grazie all’esibizione all'Ariston di “Ti muovi”, esaltata dalla presenza dei ballerini nella parte finale del brano. Da questo elenco non possono esclusi i Negramaro, con una canzone nel loro stile, che si esalta dal vivo, e Geolier, che potrebbe anche arrivare al podio, nonostante le polemiche per l’utilizzo del napoletano nel suo pezzo. In molti hanno notato, infine, come la resa sul palco di Irama in “Tu no” abbia fatto conquistare valore alla canzone.

Le trovate degli artisti per le esibizioni sul palco dell’Ariston

Diversi tra i partecipanti hanno arricchito le esibizioni con coreografie particolari: i Ricchi e Poveri, ad esempio, si presentano con due coppie di ballerini, mentre Dargen D’Amico porta sul palco un coro di otto uomini in smoking. Anche quest’anno Mr. Rain non rinuncia alla trovata spettacolare: quando toccherà a lui gli spettatori vedranno apparire in scena le “Due altalene” del titolo della sua canzone.

Gli addetti ai lavori hanno apprezzato di meno le esibizioni degli artisti più giovani presenti: in molti sembrano sentire il peso di un palco così importante, mentre altri non hanno portato un brano in grado di spiccare particolarmente tra le tante proposte in gara.