Betul svelerà ad Abdulkadir la cifra che Colak ha intenzione di offrire all'asta nella puntata di Terra Amara in onda mercoledì 6 marzo. Keskin si introdurrà in casa di Hasmet e Betul lo aiuterà a puntare la cifra giusta per vincere la gara d'appalto, La figlia di Sermin sarà terrorizzata all'idea che Colak possa arrivare e ucciderli, ma non potrà fare a meno di baciare Abdulkadir e lasciarsi andare alla passione. Nel frattempo Zuleyha e Colak si prepareranno per l'asta indetta dal Ministero della Difesa per la fornitura di agrumi all'esercito.

L'importante gara d'appalto di Cukurova fa gola a Zuleyha e Colak

A Cukurova ci sarà fermento tra gli imprenditori in vista della gara d'appalto indetta dal ministero della Difesa. Chi riuscirà a vincerla si aggiudicherà il ruolo di fornitore di agrumi all'esercito, e Colak e Zuleyha non vorranno lasciarsi sfuggire questa occasione. Abdulkadir si darà da fare per aiutare Mehmet e la sua fidanzata a vincere la gara e appena Colak andrà via, si intrufolerà in casa sua cercando Betul. Quest'ultima sarà molto spaventata dalla visita di Keskin, ma alla fine gli rivelerà la cifra che Hasmet ha intenzione di offrire all'asta. Abdulkadir sarà grato a Betul e lei sarà preoccupata perché se Colak dovesse arrivare li ucciderebbe entrambi.

Nonostante la paura Betul e Abdulkadir si fonderanno in un bacio disperato e si lasceranno andare alla passione.

Una passione irrefrenabile scoppia tra Betul e Abdulkadir

I momenti di intimità trascorsi con Betul non lasceranno indifferente Abdulkadir, che si renderà conto di voler stare con lei. Keskin farà di tutto per convincerla a lasciare Colak e si recherà alla serata al club per rivedere Betul.

Quando la donna andrà in bagno, Abdulkadir la seguirà e tra i due amanti ci sarà un altro incontro fugace. "Voglio che tu sia mia", dirà Keskin, mentre Colak inizierà a infastidirsi per l'assenza prolungata della sua fidanzata e andrà a cercarla. L'uomo busserà insistentemente alla porta del bagno, terrorizzando Betul, ma Abdulkadir riuscirà a nascondersi e non si farà scoprire.

Il pensante litigio tra Sermin e Betul che si è trasferita da Colak

Nelle puntate precedenti Sermin ha visto sua figlia in compagnia di Colak ed è andata su tutte le furie. Al suo ritorno a casa Betul ha dovuto affrontare la madre, che non ha esitato a cacciarla, offendendola per la sua relazione con un uomo molto più grande di lui. In realtà a Sermin non è andato giù neanche il fatto che Colak era nei suoi pensieri da tempo e sognava di essere lei la sua sposa. Betul si è ritrovata all'improvviso senza l'appoggio di sua madre ed è andata a vivere a casa di Colak.