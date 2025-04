Curro proporrà a Martina di fuggire e ricominciare una vita altrove nella puntata de La Promessa di martedì 8 aprile, ma lei rifiuterà.

Le anticipazioni rivelano che, a causa dell'ostilità di Ayala, Curro penserà di portare Martina in un'altra città e trovare una casa e un lavoro per loro. La ragazza rifiuterà di nascondersi per tutta la vita e scoppierà a piangere tra le braccia di Curro. Nel frattempo, Virtudes temerà di aver perso per sempre suo figlio, visto che i suoceri se ne sono andati senza avvisarla.

Curro pronto a difendere Martina

Le anticipazioni de La Promessa annunciano un ritorno doloroso per Martina al palazzo.

La ragazza dovrà vivere un nuovo incubo, perché Ayala si dirà deciso a rinchiuderla in convento. Curro sarà sul punto di colpire il conte e solo l'intervento di Alonso e Manuel impedirà il peggio. Ayala non cambierà idea e avvertirà tutta la famiglia del fatto che Martina non resterà impunita. La ragazza andrà via in lacrime e le sembrerà di rivivere i giorni terribili prima del manicomio. Questa volta potrà contare su Curro, che non la lascerà sola e combatterà dalla sua parte. Curro ascolterà lo sfogo di Martina e asciugherà le sue lacrime. La ragazza si sentirà senza speranze: "Tutti mi ingannano, non posso fidarmi di nessuno". Curro le prometterà che potrà sempre fidarsi di lui e per dimostrarglielo le farà una proposta: "Scappiamo insieme, ricominciamo da zero".

Curro spiegherà di aver fatto molte conoscenze al fronte e certamente troverà un lavoro e una casa.

Le paure di Virtudes per suo figlio

Nella puntata de La Promessa di martedì 8 aprile, Martina apprezzerà l'aiuto di Curro, ma rifiuterà la proposta di partire, perché non sarebbe giusto né per lei né per lui: "Sono stanca di scappare e di nascondermi.

Sarei sempre infelice". Curro stringerà Martina in un abbraccio e le prometterà che farà di tutto per proteggerla. Nel frattempo, Virtudes soffrirà molto per la mancanza di suo figlio e spiegherà a Simona che i suoi suoceri non le hanno lasciato alcuna speranza di ricongiungersi con il suo bambino. La servitù proverà a tenere su il morale della ragazza, ma non sarà facile.

"Sono andati via senza avvisare", dirà Virtudes, "Vogliono tenermi lontana da mio figlio per sempre".

Ayala pronto a tutto per liberarsi di Martina

Nelle puntate precedenti, Ayala ha chiesto nuovamente a Margarita di sposarlo, ma lei ha rifiutato a causa dell'assenza di sua figlia. Martina era in manicomio e la donna non si è sentita pronta a fare un passo del genere, soprattutto conoscendo la sua opinione. La ragazza si è sempre opposta alle nozze di Ayala e sua madre, ed è per questo che lui vuole vendicarsi di lei. Successivamente, Martina è scappata dal manicomio, ma Ayala continua ad accusarla di aver attentato alla sua vita. In realtà, il conte si è preso gioco di tutti perché è stato proprio lui ad assumere la cicuta per poi accusare la figlia della sua compagna. La famiglia De Lujan crede all'innocenza di Martina ma nessuno, tranne Petra, immagina l'inganno di Ayala.