In Terra Amara Abdülkadir vorrà vendicarsi di Betül e del fatto che l'abbia abbandonato da solo in ospedale e in un punto di morte per sposare Haşmet. Dopo tutti queste vicissitudini i due si incontreranno in gran segreto, ma Abdülkadir non sembrerà disposto a perdonare Betül, anzi sembrerà intenzionato a ucciderla.

Abdülkadir ama seriamente Betül

Abdülkadir è un uomo vendicativo e anche un assassino, visto che ha fatto fuori diverse persone tra cui Demir e Fekeli, però in Terra amara mostra anche il suo lato più dolce e fragile grazie a Betül. All'inizio i due collaborano insieme solo per vendetta, ma alla fine lui si innamora di lei e non sopporterà il fatto che la ragazza sposi Haşmet Çolak solo per soldi, così prima del matrimonio organizzerà un agguato.

Sarà Vahap, il nuovo braccio destro di Haşmet, ad accompagnare in macchina Betül, Sermin e Füsun presso la villa di Çolak per il matrimonio, ma durante il tragitto incontreranno Abdülkadir.

Abdülkadir rischia di morire

Con l'aiuto di alcuni uomini vorrà rapire Betül, ma Vahap glielo impedirà sparandogli sul petto. Abdülkadir rischierà di morire e finirà in ospedale, mentre Betül si sposerà lo stesso con Haşmet e questo non glielo perdonerà.

Dopo il matrimonio Betül non se la passerà bene: proverà a uccidere Haşmet, ma lui la beccherà e la rinchiuderà in cantina. Verrà salvata da Züleyha e quando Betül tornerà a essere una donna libera vorrà confrontarsi con Abdülkadir.

L'incontro tra Abdülkadir e Betül

Betül si emozionerà nel rivederlo e gli dirà che gli è mancato tanto, ma Abdülkadir non sarà dello stesso avviso. Lui avrà ancora il cuore a pezzi per ciò che gli ha fatto Betül e non avrà nessuna intenzione di perdonarla, anzi sarà intenzionato a ucciderla. "Mi hai abbandonato in un letto d'ospedale e ora ne pagherai le conseguenze", le dirà mentre proverà a strozzarla buttandola sopra la sua macchina.

Tutto questo per lui non basterà, così le punterà contro una pistola. "Ora la tua sofferenza finirà", le dirà indispettito, ma alla fine non riuscirà a ucciderla: la ama troppo, nonostante il tradimento. Così la lascerà libera, ma sarà chiaro: tra loro non ci potrà essere più niente.

Torna la doppia puntata serale di Terra amara

Per Terra amara torna la doppia puntata serale. Dopo il prime time di giovedì, Mediaset ha scelto di mettere la serie anche contro The Voice Senior e il tutto partirà dal 1° marzo, visto che il 23 febbraio andrà in onda l'ultima puntata di Ciao Darwin.

Di questo passo la serie potrebbe finire proprio entro marzo: si vocifera che l'ultima puntata andrà in onda sabato 30, mentre dal 2 aprile potrebbe essere sostituita dalla nuova serie Endless Love.