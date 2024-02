Rossella scoprirà che Riccardo ha visto Virginia e le ha mentito nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 12 al 16 febbraio. Le anticipazioni raccontano che Crovi continuerà a pensare al bacio con l'ex moglie, ma sarà pronto a rinunciare a qualunque cosa pur di restare con Rossella. Marina e Roberto, invece, saranno più sereni e convinti di poter crescere Tommaso senza difficoltà. Ida e Diego si lasceranno andare alla passione, ma terranno segreta la loro relazione.

Settimana piuttosto turbolenta per Riccardo e Rossella

Per Rossella e Riccardo non sarà affatto una settimana facile e i fantasmi del passato torneranno a tormentarli.

La figlia di Silvia penserà di potersi concentrare unicamente sul suo futuro con Crovi dopo aver rifiutato Nunzio, ma non sarà così semplice. Presto Rossella scoprirà che Riccardo a Milano ha incontrato Virginia e che non gliene ha parlato. Come reagirà la ragazza di fronte alla bugia del futuro marito? Le trame non rivelano quale sarà la reazione di Rossella, ma certamente anche Riccardo sarà in difficoltà. Non riuscirà in alcun modo a smettere di pensare al suo incontro con Virginia, ma non avrà voglia di rimettersi in discussione. Sarà deciso a restare con Rossella, anche se questo significherà dover fare una grossa rinuncia.

Marina e Roberto verso un futuro con Tommaso

Ci saranno novità anche per Marina e Roberto, che dopo giorni di dubbi e paure saranno più sereni.

Avranno fiducia nel futuro e saranno convinti di poter crescere Tommaso come se fosse figlio loro. Ida, nel frattempo, sarà sempre più vicina a Diego e tra i due scoppierà inevitabilmente la passione. Il figlio di Raffaele e la ragazza, però, decideranno di vivere la loro storia d'amore segretamente per non complicare le cose.

Chissà se ci sarà il matrimonio tra Rossella e Riccardo

Rossella e Riccardo supereranno la crisi? A quanto pare sì, perché i due arriveranno all'altare o almeno al giorno delle nozze. Pochi giorni fa sono state pubblicate delle foto dal set che confermerebbero tutto. Il colpo di scena, tuttavia, potrebbe essere dietro l'angolo, perché Riccardo ha tradito Rossella a Milano e se lei dovesse scoprirlo la faccenda rimetterebbe tutto in discussione.

L'incontro con Virginia, inoltre, ha dimostrato che Riccardo è ancora molto preso dall'ex moglie e forse in Rossella ha solo trovato quella tranquillità che cercava. Non si esclude che la lontananza da Nunzio possa risvegliare in Rossella dei sentimenti nei suoi confronti che vanno oltre l'amicizia. C'è anche la possibilità che Riccardo parli alla sua fidanzata del tradimento e si dica sinceramente pentito e pronto a tutto per lei.