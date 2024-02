Nelle puntate de La Promessa in onda in Spagna Curro sarà in gravi condizioni dopo che il sicario assoldato da Lorenzo e Cruz gli ha sparato. Le anticipazioni annunciano che il ragazzo dovrà essere operato d'urgenza, ma avrà bisogno di una trasfusione di sangue. Oltre a lui, anche Feliciano sarà ferito nel presunto incidente e sembrerà peggiorare all'improvviso. Nel frattempo, Cruz non farà altro che pregare affinché suo nipote muoia e ordinerà che sia operato alla tenuta con la speranza che Abel non sia in grado di salvarlo.

Un sicario concretizzerà il piano di Cruz e Lorenzo

A La Promessa la tensione sarà alle stelle e il piano diabolico di Cruz e Lorenzo sarà messo in atto. La marchesa e suo cognato desiderano la morte del ragazzo e si daranno da fare per realizzare il loro obiettivo. Lorenzo assolderà un sicario che alla battuta di caccia farà sembrare la morte di Curro un incidente. Quando tutto sarà pronto, l'uomo sparerà contro il ragazzo, ma le cose non andranno come previsto. Curro resterà gravemente ferito e insieme a lui anche Feliciano. I due ragazzi saranno portati al palazzo e mentre il lacchè sembrerà meno grave, la vita di Curro sarà appesa a un filo. Cruz e Lorenzo premeranno affinché il giovane sia curato e operato a La Promessa, sperando che Abel non sia in grado di salvargli la vita.

Il medico farà subito presente che per eseguire l'intervento ci sarà bisogno di una trasfusione di sangue.

Curro lotterà tra la vita e la morte

Nel frattempo, anche Feliciano avrà bisogno di cure, ma tutte le attenzioni saranno concentrare su Curro. Maria e Teresa saranno indignate dal trattamento che i Lujan stanno riservando al lacchè e quando il giovane sembrerà stare meglio la situazione precipiterà.

Feliciano peggiorerà improvvisamente e la sua vita sarà in pericolo. Cruz penserà solo a come potrebbero evolversi le cose per il nipote che considera la prova vivente del tradimento di suo marito. La marchesa pregherà affinché Curro muoia secondo i piani, perché se dovesse salvarsi indagherebbe sul presunto incidente.

Ipotesi trama: la trasfusione salva Curro, ma chi sarà il donatore?

Curro morirà? Le condizioni del ragazzo saranno molto gravi, ma non è detto che per lui tutto finisca qui. Si tratta di un personaggio chiave per risolvere i misteri de La Promessa ed è probabile che l'intervento di Abel gli salvi la vita. Curro, inoltre, ha bisogno di una trasfusione e anche se il marchese Alonso è suo padre è difficile che sia lui il donatore. Il marchese non è al corrente che Curro è suo figlio e inoltre Cruz non permetterebbe mai che questa informazione venga alla luce. A scombinare le carte, però, potrebbe esserci l'arrivo improvviso di Jana che donando il sangue a suo fratello gli salverebbe la vita.