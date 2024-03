Si ipotizza un ritorno in televisione per Barbara d'Urso nella prossima stagione e secondo Davide Maggio la Rai starebbe pensando a un programma in prima serata per la conduttrice. L'ambizioso progetto piazzerebbe Barbara D'Urso il sabato sera contro uno dei programmi più popolari di Canale 5, C'è posta per te o Tu sì que vales. Il testa a testa con Maria De Filippi vedrebbe la conduttrice partenopea al timone di un programma simile a Carramba che sorpresa. Per domani, 3 dicembre, è attesa l'intervista a Domenica In da Mara Venier.

La possibile prima serata del sabato di Rai 1

Barbara d'Urso tornerà in televisione domenica 3 marzo da Mara Venier, per un'intervista a Domenica In. Secondo alcune indiscrezioni, però, la conduttrice potrebbe avere uno spazio tutto suo in Rai nella prossima stagione e ci sarebbero grandi progetti per lei a viale Mazzini. Stando a quanto ha riportato Davide Maggio sul suo blog , il ritorno la vedrebbe schierata il sabato sera contro uno dei programmi di punta Canale 5, C'è Posta per te o Tu sì que vales. Per la conduttrice partenopea sarebbe in cantiere una trasmissione simile a Carramba che sorpresa prodotta da Freemantle. Per il momento si tratta solo di ipotesi, ma non si esclude che nei prossimi palinsesti ci sia la presenza di Barbara d'Urso.

L'intervista da Mara Venier domenica 3 marzo

C'è molta attesa per l'intervista di Barbara d'Urso a Domenica In che si terrà domani, 3 marzo. La conduttrice non ha più rilasciato dichiarazioni da quando è stata sostituita lo scorso settembre da Myrta Merlino nella conduzione di Pomeriggio 5. La ha continuato a postare sul suo profilo Instagram i momenti della sua vita condivisi con i suoi amici, i suoi viaggi e i suoi allenamenti, ma è sparita dalle scene televisive.

Il suo contratto con Mediaset è scaduto a dicembre 2023 e come aveva già annunciato la conduttrice, dal 2024 si è aperta una nuova fase per la sua carriera. Il nuovo anno per la ex conduttrice di Pomeriggio 5 è iniziato con un post in cui ha scritto "freedom", probabilmente riferito al suo legame con Mediaset. Nella prossima intervista con Mara Venier, Barbara d'Urso potrebbe parlare dei suoi progetti futuri, ma anche fare chiarezza sull'addio a Pomeriggio 5.

La concorrenza di molti anni con Mara Venier

Per molti anni, Barbara d'Urso e Mara Venier si sono scontrate nella gara di ascolti la domenica pomeriggio. Dal 2012 al 2021, Barbara d'Urso ha condotto nove edizioni di Domenica Live, la trasmissione in diretta che vedeva alternarsi la cronaca, la politica, il gossip e lo spettacolo. Dopo la chiusura di Domenica Live, Mediaset ha strutturato il pomeriggio domenicale schierando Amici e Verissimo.