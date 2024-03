In Beautiful l'inganno ordito da Thomas ai danni di Brooke verrà a galla proprio nel bel mezzo della cerimonia nuziale tra Ridge e Taylor. Il matrimonio salterà e lo stilista sarà una furia dopo aver scoperto ciò che ha combinato il figlio. Ridge inveirà contro Thomas e minaccerà di estrometterlo sia dalla famiglia che dalla Forester. Le anticipazioni su ciò che andrà in onda dall'1 al 7 aprile, rivelano inoltre che il figlio di Eric correrà da Brooke per chiederle perdono.

Ridge inveisce contro Thomas dopo aver scoperto che ha incastrato Brooke

Il tanto atteso matrimonio tra Ridge e Taylor non si celebrerà. Tutto accadrà nel momento in cui Steffy deciderà di interrompere la cerimonia per raccontare al padre ciò che le ha riferito poco prima Douglas: ossia che è stato Thomas a chiamare i i servizi sociali facendo ricadere la colpa su Brooke attraverso una app che modifica le voci. Tutto allo scopo di mandare in frantumi il matrimonio con Ridge e permettere a quest'ultimo di tornare con Taylor. Una volta scoperto l'inganno, Ridge andrà di tutte furie e comincerà, ad inveire contro Thomas come mai aveva fatto prima. "Mi fai schifo", urlerà lo stilista che subito dopo minaccerà di estromettere il figlio non solo dalla famiglia ma anche dalla Forrester Creations.

A nulla varranno le giustificazioni del giovane vista la gravità delle sue azioni.

Ridge manda a monte le nozze e pianta Taylor sull'altare

A deludere Ridge sarà anche il fatto che Taylor pur a conoscenza di quanto combinato da Thomas ai danni di Brooke, avrà preferito tacere. La donna si giustificherà dicendo che la sua intenzione era quella di raccontargli la verità subito dopo il matrimonio.

Ridge non avrà nessuna intenzione di continuare la cerimonia nuziale visto e considerato che la sua priorità ora, sarà quella di correre da Brooke per chiederle perdono per averla accusata di qualcosa che lei non aveva mai fatto. Taylor sarà in lacrime e verrà di fatto piantata sull'altare da Forrester. Logan invece, rimarrà sorpresa quando si troverà di fronte Ridge il quale le dirà di non essersi sposato con Taylor.

Lo stilista finalmente le racconterà il motivo per il quale l'aveva lasciata e Logan verrà quindi a conoscenza del diabolico piano di Thomas ai suoi danni. Ridge le chiederà perdono sperando che non sia troppo tardi per ricostruire il loro rapporto. Dopo quanto accaduto alla Villa di Eric il piccolo Douglas tornerà a casa con Hope e Liam i quali saranno orgogliosi di lui per aver detto la verità sul padre Thomas.

Douglas smaschera Thomas per la seconda volta in Beautiful

Non è la prima volta che il piccolo Douglas si ritrova coinvolto nelle malefatte di suo padre Thomas. Era capitato anche quando il bambino aveva scoperto che il genitore era a conoscenza che Beth non fosse morta come invece tutti credevano. Anche in quell'occasione Thomas gli aveva intimato di mantenere il segreto ma fu proprio grazie alle rivelazioni di Douglas che Liam e Hope poterono infine riabbracciare la loro bambina.