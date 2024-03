Nelle prossime puntate di Endless love Emir farà di tutto per mandare in subbuglio la famiglia di Nihan e Kemal, e lo farà usando come sempre Ozan. Sa che il ragazzo non ha la patente per via delle sue crisi epilettiche, però è anche al corrente del fatto che abbia una cotta per Zeynep, così lo inviterà ad andare a prenderla con una sua macchina. Solo che Emir proverà a incastrarlo: chiamerà un suo amico poliziotto per far effettuare un controllo e, oltre alla patente, Ozan non avrà nemmeno il libretto di circolazione, per questo rischierà l'arresto per furto.

L'infido piano di Emir

Emir scoprirà che tra Nihan e Kemal c'è stato qualcosa, e vorrà sapere da Vildan e Onder dove hanno conosciuto il ragazzo, ma non farà solo quello. Proverà anche a entrare nelle dinamiche della famiglia di Kemal e per prima cosa attirerà nella sua trappola Tarik, il fratello maggiore del giovane. Lui è un umile barbiere che lavora insieme al padre, ma Emir lo riempirà di denaro solo per avergli fatto un taglio di capelli.

Kemal, quando si renderà di ciò che sta facendo il fratello, proverà a dirgli di fare attenzione, ma a Tarik non interesserà la paternale del fratellino, lui sa badare a se stesso.

Ozan in giro in macchina senza patente

Emir, in qualche modo, vorrà far passare un brutto quarto d'ora alle famiglie di Nihan e Kemal, e per farlo coinvolgerà anche la sorella di quest'ultimo, Zeynep, e Ozan.

Sa che il cognato prova interesse per la ragazza, così gli presterà una macchina per andare a prenderla dopo un colloquio di lavoro, che guarda caso la ragazza avrà proprio con Emir.

Ci saranno solo alcuni problemi: Ozan non ha la patente e in più Emir gli prenderà il libretto di circolazione. Dopo il colloquio, che non andrà per niente bene, Zeynep accetterà di farsi accompagnare a casa da Ozan, ma durante il tragitto verranno bloccati dalla polizia, che farà dei controlli proprio su richiesta di Emir.

La paura di Zeynep

Verrà fuori che Ozan non ha la patente e in più, non essendoci il libretto di circolazione, la polizia accuserà il ragazzo di aver rubato la macchina. Sarà per questo che sia lui che Zeynep verranno condotti in commissariato, luogo in cui la giovane scoprirà che Ozan non può avere la patente a causa delle sue crisi epilettiche.

"Cosa volevi? Che i miei genitori venissero a prendermi all'obitorio?", dirà come una furia Zeynep e chissà come finirà la vicenda.

Emir usa Ozan come se fosse un giocattolo

Emir usa Ozan come se fosse il suo giocattolo preferito e lo fa sempre per ottenere ciò che vuole con la famiglia di Nihan. Il giovane è stato anche il protagonista del falso omicidio inscenato da Emir: ha finto che Ozan uccidesse una donna solo per chiedere in cambio alla sua famiglia il matrimonio combinato con Nihan e per ora le cose sembrano andargli tutte bene.