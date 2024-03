Nelle prossime puntate di Endless love, secondo le anticipazioni provenienti dalla Turchia, Banu avrà modo di dire a Emir che è incinta e che presto diventerà padre, ma la cosa non entusiasmerà il ragazzo. Le chiederà subito di abortire, cosa impossibile visto che sono passati ormai 90 giorni dal concepimento, allora Emir si dirà anche disposto a ucciderla pur di non avere il bambino.

Banu scopre di essere incinta

Banu preparerà una cena con i fiocchi per Emir. Per lei ci sarà un'occasione speciale da festeggiare: la sua gravidanza. Ha da poco scoperto di essere incinta di Emir e vuole farglielo sapere al più presto, per questo quando apparecchierà la tavola, nel posto destinato a Emir, metterà una scatola: contiene l'ecografia che conferma la sua gravidanza.

Lei non vedrà l'ora di vederlo, anche perché Emir le aveva promesso che sarebbe andato, ma pochi istanti prima della cena diserterà la serata: non vuole stare insieme a lei, ma andare a casa da Nihan. Banu ci rimarrà male e penserà a come e quando rivelargli la notizia.

Banu richiede un appuntamento a Emir

Banu, il giorno seguente, chiamerà Emir e gli dirà che ha bisogno di parlargli in giornata. Lui la inviterà a passare in azienda, ma lei non vorrà comunicargli la notizia della sua gravidanza proprio lì. "Inizi a infastidirmi", urlerà Emir dandole un'ultima possibilità: in serata non può andare da lei, ma se ha veramente bisogno di parlargli può passare in ufficio.

Emir, con il suo solito fare "gentile", le chiuderà il telefono in faccia e a Banu non resterà che andare negli uffici della sua holding per parlargli.

Emir non vuole diventare padre

Banu andrà nel suo ufficio e metterà sulla scrivania una scatola, quella che aveva preparato per la cena. Lui penserà a un prezioso regalo, invece ci sarà l'ecografia. "È uno scherzo vero?", risponderà Emir, ma la ragazza non sarà proprio in vena: "Emir sono incinta".

"Puoi interrompere la gravidanza tesoro", risponderà Emir con tono sarcastico, ma Banu non avrà nessuna intenzione di rinunciare al bambino e poi, anche se volesse, nemmeno potrebbe, visto che la gravidanza ha superato il terzo mese.

Emir a quel punto ventilerà anche la possibilità di uccidere Banu prima di diventare padre: "Dio non voglia che tu venga derubata o magari investita da una macchina, non rinunciare alla tua vita solo perché non vuoi abortire". A quel punto Banu se ne andrà via senza dire una parola.

Endless love verso la pausa per Pasquetta

Cambio programmazione per Endless love per le festività pasquali.

Lunedì 1° aprile la soap non dovrebbe andare in onda e al suo posto potrebbe esserci una puntata speciale de La Promessa.

La regolare programmazione dovrebbe riprendere da martedì 2 aprile e, come ogni settimana, l'appuntamento con Endless love andrà in onda fino al sabato.