Nihan scoprirà che Leyla è sua zia e sarà furiosa con i suoi genitori, stando alle anticipazioni di Endless Love provenienti dalla Turchia in particolare la ragazza non perdonerà a Vildan e Onder di aver mentito sul loro passato.

Nihan correrà a cercare conforto in Kemal che le chiederà il motivo del suo abbandono anni prima. La protagonista non riuscirà più a dire una bugia e spigherà al suo amato che Ozan ha ucciso una donna ed Emir ha ricattato la sua famiglia obbligandola a sposarlo.

Il padre di Nihan era arrivato all'altare con Leyla

Molte verità verranno rivelate e cambieranno le vite dei protagonisti di Endless Love, soprattutto di Nihan.

Quest'ultima, infatti, verrà a sapere che la casa amica di Kemal, Leyla, è sua zia.

Per la ragazza sarà molto difficile metabolizzare il fatto che i suoi genitori le abbiano mentito per tutta la vita, soprattutto il suo amato padre. Nihan andrà ad affrontare Vildan e Onder per rimproverarli. Il padre della ragazza si scuserà per averle mentito, ma le dirà di averlo fatto solo per proteggerla. Nihan non riuscirà a perdonare suo padre: "Hai lasciato una donna all'altare per mia madre e quella persona era sua sorella", dirà riferendosi a Leyla.

Emergerà, quindi, che Onder e Leyla stavano per sposarsi quando l'uomo ha abbandonato la sua futura moglie per stare con sua sorella. A quel punto, Vildan chiederà a sua figlia una seconda possibilità: "Ti prego, non incolparci, tutti commettiamo degli errori".

Kemal scoprirà che Nihan è stata ricattata da Emir

Nihan lascerà i suoi genitori e correrà a Kemal, sperando di trovare in lui il conforto di cui ha bisogno. L'ingegnere non le negherà il suo aiuto, ma approfitterà del momento di fragilità per chiederle ancora una volta la verità sul suo matrimonio con Emir.

Sentendosi messa alle strette e avendo provato in prima persona cosa si prova di fronte a una menzogna, Nihan aprirà il suo cuore e dirà: "Mio fratello Ozan ha commesso un terribile omicidio e se non mi fossi sposata sarebbe finito in prigione, dovevo proteggerlo".

Kemal capirà che la sua amata ha sposato il perfido Emir solo a causa di un ricatto e la abbraccerà in lacrime.

Il primo incontro di Leyla e Nihan e le vecchie foto

Nelle puntate già andate in onda in Italia, Kemal ha presentato Leyla a Nihan subito dopo averla conosciuta. La migliore amica di Kemal ha accolto Nihan in casa con grande entusiasmo, ma è stato possibile capire sin da subito che Leyla nascondeva un segreto.

La donna ha chiesto alla ragazza il suo cognome e quindi ha capito subito che si trattava della nipote che non aveva mai conosciuto.

Quando Nihan è andata via dalla villa, Leyla è corsa a prendere delle vecchie foto. "Sei proprio tu" ha detto guardando l'immagina di sua sorella e notando la forte somiglianza.