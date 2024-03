Dopo la diretta del Grande Fratello del 18 marzo è tempo di pagelle per i concorrenti. Non si possono non citare i due eliminati della serata ovvero Anita Olivieri e Paolo Masella che non riescono ad ottenere la sufficienza: la loro uscita era piuttosto attesa dal pubblico che, come si è visto, alla prima occasione utile li ha eliminati. Insufficienza anche per Giuseppe Garibaldi che ha sbagliato strategia decidendo di portare al televoto per il terzo finalista Massimiliano Varrese. Non guadagna la sufficienza neppure Alessio Falsone che non fa altro che alzare i toni durante le discussioni.

Anita e Paolo eliminati: voto 5 in pagella per entrambi

Anita e Paolo sono i due eliminati della puntata del 18 marzo e il pubblico non può che esultare. Il verdetto del pubblico è stato impietosi e per questo il voto in pagella per entrambi è 5. Anita ha perso al televoto contro Simona, Sergio e Greta ricevendo solo il 20% dei consensi. Un duro colpo per lei, convinta di arrivare in finale se non addirittura di vincere questa edizione del Grande Fratello. Dovrà scontarsi con una dura realtà al di fuori delle mura di Cinecittà. Non è affatto la più amata dagli italiani come invece lei credeva. Stesso discorso per Paolo Masella che al televoto flash con Giuseppe e Massimiliano è risultato il meno votato con solo il 14% delle preferenze.

Niente finale nemmeno per lui. Il pubblico dopo mesi in cui Paolo e Anita sono stati immuni dal televoto, ha potuto finalmente esprimere il proprio voto mandandoli a casa alla prima occasione.

Voto 4 per Garibaldi: il gieffino sbaglia strategia

Voro 4 per Giuseppe Garibaldi. Ha decisamente sbagliato strategia nel momento in cui ha deciso di portare al televoto per il terzo finalista Massimiliano Varrese.

Ha giocato male le sue carte visto che è stato proprio l'attore a staccare il pass per la finale. Niente da fare per Giuseppe che dovrà attendere la prossima diretta, per avere un'altra chance di arrivare alla finalissima del 25 marzo. Lui non ha mai nascosto il desiderio di giungere sino alla fine di questo percorso ma per farlo forse dovrebbe fare bene i suoi calcoli.

Poteva benissimo portare al televoto uno dei concorrenti meno forti o comunque arrivati da poco nel Reality Show. Avrebbe avuto più chance di vincere.

Pagelle del 18 marzo: voto 2 per Alessio e la sua aggressività

Voto 2 in pagella per Alessio Falsone. In puntata il gieffino è stato richiamato da Alfonso Signorini e dagli autori per i suoi atteggiamenti sopra le righe tenuti in questi ultimi giorni all'interno della casa. L'ultimo scontro avuto con Federico ha mostrato un lato del carattere di Alessio che non è piaciuto affatto: troppo aggressivo. Peccato che non siano stati presi provvedimenti più drastici, visto che non è la prima volta che il concorrente alza troppo i toni delle discussioni. Il Grande Fratello e gli autori hanno perso un'occasione per mostrare il pugno duro.