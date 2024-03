Nelle prossime puntate di Endless love verrà fuori l'odio che Salih prova nei confronti di Ozan. Come raccontano le anticipazioni provenienti dalla Turchia beccherà il fratello di Nihan mentre sarà intento a parlare con Zeynep. La cosa non gli starà per niente bene e lo minaccerà: se non la lascerà in pace potrebbe fargli del male.

Zeynep nei guai a causa di Ozan

Zeynep passerà grossi guai a causa della sua passione per la recitazione e per Ozan. Anche lei, come Tarik, cadrà nella trappola di Emir: le farà un'offerta di lavoro, ma la ragazza non sarà propensa ad accettare.

Solo che Emir manderà il contratto direttamente a casa della giocane all'interno di una busta, ma la madre non rispetterà la sua privacy e lo leggerà, scatenando un putiferio.

In quella stessa giornata, dopo il colloquio, Ozan l'accompagnerà a casa in macchina, se non fosse che anche lui cadrà nella trappola di Emir: Ozan non ha la patente per motivi di salute, in più Emir gli prenderà il libretto della circolazione e chiamerà la polizia, così dopo un controllo Ozan e Zeynep verranno arrestati.

Ozan va a trovare Zeynep, ma Salih li becca insieme

Zeynep, una volta rilasciata, dimenticherà il cellulare in commissariato. Sarà Emir a trovarlo e a consegnarlo a Tarik, ormai diventato il suo barbiere personale.

Gli racconterà che la sorella è finita in carcere e che Kemal sa tutto così quest'ultimo, a causa di una lite con il padre per via di Zeynep, lascerà la casa dei genitori, mentre la ragazza riceverà una punizione che la porterà a stare a casa per diverso tempo.

Un giorno, però, si troverà in cortile a stendere i panni e a osservarla ci sarà Ozan.

Lei sarà ancora arrabbiata con lui per ciò che le ha fatto, ma allo stesso tempo sarà felice di vederlo. Lui però le chiederà: "Sebbene tu sapessi di Kemal e Nihan, perché hai voluto vedermi?". Lei non gli risponderà, ma gli prometterà di chiamarlo appena le ridaranno il telefono. Le conversazione, però, verrà vista da lontano da Salih.

Salih correrà verso Ozan e lo prenderà per il collo. "Che cosa stai facendo qui", gli dirà e Ozan rimarrà senza parole, anche perché non saprà che davanti ha il possibile fidanzato di Zeynep. "Stai lontano dalla ragazza, altrimenti sarò io a occuparmi di te, sarò la tua morte", minaccerà Salih e Ozan se la darà a gambe levate.

Chi è Salih, il migliore amico di Kemal

Salih, oltre a essere il ragazzo di Zeynep, è anche il miglior amico di Kemal. Ha sempre pensato che quando l'amico sarebbe tornato da Zonguldak gli avrebbe chiesto il "permesso" di sposare la sorella, ma le cose piano piano stanno cambiando. La corte spietata di Ozan sta facendo capitolare Zeynep, sempre più attirata dal lusso e dalla bella vita, di cui il ragazzo gode fin da bambino.