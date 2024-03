Elvira perderà la spilla che le ha regalato Giuditta e Tullio reagirà molto male alla cosa nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 8 in onda dall'11 al 15 marzo. Le anticipazioni spiegano che Salvatore non esiterà ad aiutare la sua amica ma la metterà anche in guardia sul suo fidanzato. Nel frattempo tra Maria e Vito scatterà un bacio inaspettato che metterà di nuovo in crisi la ragazza. Infine, il ritorno di Marta e Adelaide creerà dei problemi a Matilde che temerà di perdere Vittorio.

Maria e Vito di nuovo vicini

Elvira riceverà una spilla da parte di sua suocera Giuditta, ma la perderà, La ragazza sarà molto preoccupata e chiederà l'aiuto di Salvatore per ritrovare il gioiello.

Tullio verrà a sapere che la sua fidanzata ha perso la spilla della madre e avrà una reazione molto negativa. Alla fine, Salvatore riuscirà a ritrovare il prezioso oggetto, ma metterà anche in guardia Elvira sul comportamento del suo fidanzato nei suoi confronti. Nel frattempo, una giornalista chiederà a Maria e a Vito un'intervista per una rivista importante. Per la signorina Puglisi sarebbe un'ottima occasione, ma Lamantia vedrà il tutto come una forzatura e non accetterà la proposta. Irene convincerà allora Maria a parlare con la giornalista per fare da sola l'intervista, ma alla fine Vito cambierà idea. Quando i due ex fidanzati saranno vicini, Lamantia sorprenderà Maria con un bacio. La ragazza non potrà fare altro che pensare a quel momento e i dubbi torneranno a prendere il sopravvento in lei.

Ci saranno novità anche per Rosa che attenderà l'arrivo di sua madre a Milano. Per la ragazza e Armando sarà molto difficile nascondere alla donna il lavoro da Venere al Paradiso delle signore. Rosa mentirà a sua madre dicendo che lavora in redazione, ma alla fine le confesserà la realtà dei fatti. Wanda reagirà molto male quando apprenderà che sua figlia è una semplice commessa.

Il timore di Matilde con il ritorno di Marta

Per Marta sarà una settimana molto importante perché si avvicina il momento dell'inaugurazione della casa-famiglia. La donna e Adelaide annunceranno il loro arrivo a Milano per l'occasione e Matilde tornerà a temere per il suo rapporto con Vittorio. La signora Frigerio, infatti, sentirà Umberto parlare di sua figlia e del suo ex marito e sarà molto preoccupata.

Per correre ai ripari, Matilde avrà una proposta importante per Vittorio. Il ritorno di Marta e Adelaide turberà anche Marcello che preferirà non recarsi all'inaugurazione per non incontrare la contessa. La cerimonia sarà un'ulteriore occasione per notare la grande complicità tra Marta e Vittorio, Matilde ne sarà ancora più gelosa.

La storia tra Matilde e Vittorio è in pericolo?

Nelle puntate precedenti, Marta ha lasciato il suo fidanzato Tom e si è interrogata sui sentimenti che prova per Vittorio. Vedere il suo ex marito felice con Matilde ha fatto soffrire la donna, tanto che ha deciso di allontanarsi nuovamente da Milano pur di non interferire nella sua vita andando a stare per un po' di tempo a Ginevra dalla zia Adelaide.

La distanza fisica, tuttavia, non basta a dimenticare una storia così importante come quella vissuta con Vittorio e al suo ritorno Marta ritroverà con lui la stessa intesa di un tempo. Matilde riuscirà a difendere fino in fondo il suo legame con Conti? Le cose per lei sembrano farsi davvero complicate.