Le anticipazioni di 'Terra Amara' che arrivano dalle puntate turche annunciano l'arrivo di un nuovo personaggio, Harum. Si tratta di un vecchio nemico di Hakan, che pare avere ancora molti segreti.

Harum sarà intenzionato a vendicarsi e la famiglia di Zuleyha si troverà in serio pericolo, nonostante vengano rafforzate le misure di sicurezza della villa. Come se non bastasse, Altun coglierà in flagrante Hakan, mentre si alza nel cuore della notte per andare a parlare con Abdulkadir, quando le aveva promesso di non avere più alcun contatto con lui.

Hakan disillude le speranze di Zuleyha

Nonostante la scoperta della vera identità di Hakan, in seguito Zuleyha seguirà il suo cuore e lo perdonerà, diventando sua moglie. Non ci sarà però il lieto fine e i loro giorni sereni si conteranno sulle dita. Il primo grande litigio che metterà a dura prova la coppia riguarderà Abdulkadir.

Zuleyha, prima di sposare Hakan, gli chiederà di stare lontano da Abdulkadir, il loro acerrimo nemico. Non vorrà più avere pensieri e sarà solo proiettata a vivere la sua nuova favola d'amore. Hakan le giurerà che non sentirà più pronunciare quel nome, ma così non sarà.

Come raccontano infatti le anticipazioni turche di Terra amara Zuleyha sorprenderà Hakan alzarsi nel cuore della notte per andare a parlare proprio con Abdulkadir e si sentirà tradita nel profondo.

Arriva un vecchio nemico di Hakan

La tranquillità di Zuleyha verrà minata anche da un altro nuovo arrivo. Si tratta di Harum, che giungerà a Cukurova per vendicarsi di Hakan. Abdülkadir sarà il primo a venire a conoscenza di questa spiacevole sorpresa. Harum non perderà tempo e minaccerà l'intera famiglia Yaman.

Hakan non riuscirà a liberarsi facilmente di questo nuovo nemico e avrà bisogno di due alleati: da una parte Zuleyha e dall'altra Abdulkadir.

Un connubio che difficilmente potrà essere gestito, anche se il fine sarà quello di preservare l'incolumità degli Yaman e non solo.

'Stai attenta Betul'

Intanto, altre vicende terranno alta l'attenzione dei telespettatori e tra queste il matrimonio (se così si può chiamare) di Betul e Colak. Betul e Sermin crederanno di aver risolto tutti i loro problemi economici ma così non sarà.

Come scrive un'utente sui social: ''Stai attenta Betul, Colak non e morto te la farà pagare''. Infatti Hasmet ingannerà la figlia di Sermin e metterà in piedi un finto matrimonio, per poi far finire lei e sua madre nella completa miseria. Al precedente commento, se ne aggiunge anche un altro: ''Sei una vipera, cattiva come tua mamma'', sempre riferendosi a Betul che, a causa della sua ingordigia, non avrà un lieto fine nella soap opera turca.