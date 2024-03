Zuleyha umilierà Betul davanti a tutta la città nella puntata di Terra amara in onda domenica 24 marzo e per la figlia di Sermin sarà una dura sconfitta. Le anticipazioni spiegano che dopo aver invitato i cittadini di Cukurova al Cinema, Zuleyha farà proiettare sul grande schermo il video della conversazione tra lei e Betul avvenuta qualche giorno prima. Tutti i reati commessi dalla donna saranno quindi rivelati e Betul sarà costretta a lasciare la sala per la vergogna, tra i rimproveri di Sermin.

Il tentativo di riconciliazione da parte di Zuleyha

Zuleyha ha dovuto affrontare momenti molto difficili a causa dello sfratto arrivato a villa Yaman per il debito di nove milioni di lire turche contratto con lo stato. Presto, tuttavia, la donna si prenderà la sua rivincita su Betul e tutti sapranno che tipo di persona è la figlia di Sermin. Per prima cosa, Zuleyha inviterà Betul ad un confronto chiarificatore in cui le chiederà anche di riappacificarsi. La figlia di Sermin non avrà nessuna intenzione di ricucire i rapporti con Zuleyha e non si pentirà neanche di tutti i reati commessi, visto che secondo la sua prospettiva in passato Demir e Hunkar avevano rubato tutto alla sua famiglia.

Così Betul confesserà tutto quello che fatto all'azienda Yaman, la vendita dei terreni e i furti alle spalle di Zuleyha e la conversazione sarà filmata da Fikret.

Inconsapevole di quello che le sta per accadere, Betul lascerà Zuleyha con arroganza e certa di essere dalla parte della ragione.

Il piano di Fikret e Zuleyha contro Betul

La rivincita di Zuleyha avrà inizio quando la donna inviterà tutti i cittadini di Cukurova al cinema per uno spettacolo speciale. Per l'occasione saranno offerte bibite e gelati e la sala sarà piena di gente.

Betul e Sermin non si perderanno l'evento con le loro amiche, ma presto si renderanno conto di aver commesso un gravissimo errore. In sala inizierà a essere proiettato il filmato che ha ripreso l'incontro tra Betul e Zuleyha in cui l'avvocatessa confessa tutti i reati commessi con orgoglio alle spalle della famiglia Yaman. Quando Betul si accorgerà della trappola in cui è caduta vorrà sprofondare e lascerà la sala per la vergogna, tra gli insulti di Sermin che la rimprovererà per essersi fatta ingannare da Zuleyha.

L'ultimo imbroglio di Betul a Zuleyha e alla sua famiglia

Nelle puntate precedenti, a villa Yaman sono arrivati gli ufficiali giudiziari per informare Zuleyha del pignoramento della sua casa. La donna ha saputo solo in quel momento di aver contratto un grosso debito con lo stato e ha capito subito che c'era lo zampino di Betul. La figlia di Sermin infatti ha nascosto per mesi gli avvisi di pagamento indirizzati a Zuleyha per metterla nei guai. L'unica speranza per Altun è stata vendere tutti i suoi gioielli e per questo ha mandato Gaffur e Selamet a occuparsi di questa faccenda, ma i due servitori non sono tornati, essendo stati derubati. Pertanto Zuleyha e la sua famiglia hanno perso la villa e sono andati a stare provvisoriamente in un hotel.