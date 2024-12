Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 9 del 30 dicembre rivelano che Salvatore ed Elvira avranno una brutta sorpresa. I due futuri sposi, infatti, scopriranno che la loro casa non sarà pronta per il giorno delle nozze. Nel frattempo, Anita metterà in difficoltà Marta con le sue domande, mentre Odile sarà molto vicina a Matteo e lo aiuterà a ritrovare la passione per la musica. Ci sarà spazio anche per Clara che deciderà di stare con Alfredo, ma dovrà comunicare la sua scelta anche ai suoi genitori e in questo sarà spronata da Don Saverio.

Infine, Adelaide penserà ad una festa di Capodanno a villa Guarnieri, ma questa volta inviterà anche Marcello.

Clara sceglierà Alfredo e lascerà Jerome

Il Paradiso delle Signore 9 si ferma come di consueto per la settimana di Natale, ma tornerà lunedì 30 dicembre con un episodio inedito che vedrà Salvatore ed Elvira protagonisti. I due fidanzati saranno sempre più emozionati per il matrimonio che si svolgerà a breve, ma non mancheranno le brutte sorprese. Salvatore, infatti, scoprirà che la casa in cui dovrà andare a vivere con Elvira non sarà pronta per il giorno del matrimonio. Questo sarà un grosso problema per gli sposi, ma per loro ci sarà come sempre il sostegno degli amici che non li lasceranno soli.

Nel frattempo, Ciro e Concetta decideranno cosa regalare agli sposi per le loro nozze. Ci sarà spazio anche per gli altri personaggi, con Clara che dovrà comunicare ai suoi genitori di aver scelto di stare con Alfredo. Don Saverio proverà a convincere la ragazza a parlare al più presto con sua madre e suo padre.

La festa di Capodanno a villa Guarnieri

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 9 raccontano che Odile sarà sempre più preziosa per Matteo che grazie a lei si riavvicinerà alla musica. Anche Marta e Enrico saranno sempre più vicini, ma Anita metterà in difficoltà la figlia di Umberto con le sue domande. Il Capodanno sarà per Adelaide una nuova occasione per riunire la famiglia.

La contessa deciderà di organizzare una festa a villa Guarnieri, ma questa volta Marcello non mancherà tra gli invitati. Odile insisterà con sua madre affinché decida di includere nella lista degli ospiti anche Umberto.

Clara ha baciato Alfredo

Nelle puntate precedenti, Clara ha baciato Alfredo, ma poi è tornata da Jerome dicendogli di voler stare con lui. La ragazza non ha potuto nascondere al suo fidanzato che tra lei e Alfredo c'è stato un bacio e gli ha anche raccontato che in passato si era invaghita di lui. Jerome non ha preso affatto bene questa confessione e Alfredo non ha mollato. Prima della partenza di Clara, Perico si è presentato da lei con un regalo e tra i due è accaduto l'inaspettato. Clara ha cambiato idea e ha deciso di dare una possibilità ad Alfredo, anche perché in fondo non lo aveva mai dimenticato davvero.