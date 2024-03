Fikret rischierà di morire nelle prossime puntate di Terra amara dopo un incidente stradale. L'uomo sarà in coma e a causa di un'emorragia cerebrale rischierà di non farcela, gettando nella disperazione la zia Lutfiye. Sarà Hakan a intercedere affinché un luminare della neurologia possa operare Fikret, salvandogli la vita.

Fikret in coma dopo un incidente: rischia di morire per un'emorragia cerebrale

Fikret andrà incontro ad un grave incidente stradale che lo ridurrà in fin vita. In realtà non si tratterà di una casualità ma di un sabotaggio orchestrato da Colak per vendicarsi di quello che ritiene il suo peggior nemico.

Fikret avrà l'incidente mentre si starà dirigendo a Mersin per questioni di lavoro. Purtroppo per lui, non arriverà all'appuntamento visto che l'auto finirà fuori strada con gravi conseguenze per l'uomo. Trasportato d'urgenza in ospedale i medici decideranno di indurlo in coma farmacologico, dopo aver scoperto che Fikret ha una grave emorragia cerebrale. Fikret necessiterà di un'operazione al cervello, ma in ospedale non ci saranno medici specializzati in neurologia e soprattutto in grado di affrontare un'operazione così delicata.

Mentre Fikret lotterà tra la vita e la morte, Cetin comincerà a sospettare che dietro all'incidente ci sia Colak.

Lutfiye teme di perdere Fikret: Hakan salva la vita al nipote

Lutfiye sarà angosciata e proporrà di trasferire Fikret ad Ankara ma ciò non sarà possibile visto che il nipote potrebbe morire nel corso del viaggio di trasferimento. La situazione quindi sarà davvero drammatica, visto che non ci sarà più molto tempo per Fikret. Il personale medico si metterà in contatto con un luminare svizzero, l'unico in grado di poter operare Fikret, ma egli sarà irreperibile visto che si trova in vacanza.

A questo punto si muoverà in prima persona Hakan, deciso a rintracciare questo famoso medico. Hakan lo raggiungerà nell'hotel in cui sta soggiornando e dietro un l'auto compenso in denaro, riuscirà a convincerlo ad andare a Cukurova per salvare la vita a Fikret. Una mossa, quella di Hakan, che potrebbe valergli anche il perdono di Zuleyha.

Il punto sul personaggio di Fikret in Terra amara

Il personaggio di Fikret in Terra Amara ha subito un drastico cambiamento nel corso della terza e soprattutto della quarta stagione dello sceneggiato.

Se al suo arrivo a Cukurova aveva come obbiettivo quello di vendicarsi di Demir, con il passare del tempo e grazie all'amore per Mujgan, ha capito che doveva fare pace con il passato. E così è stato. Anche se poi la morte di Mujgan, di Demir e dello zio Fekeli sono stati dei colpi durissimi per lui. Comunque sia, in questo finale assoluto della soap, Fikret - dopo aver recuperato sul piano della salute - è destinato a trovare finalmente un po' di serenità con un nuovo amore.