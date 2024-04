Steffy rivelerà a Finn che Taylor ha sparato a Bill molti anni prima. Nelle puntate di Beautiful dal 29 aprile al 5 maggio Spencer sarà deciso a difendere Sheila e riuscirà a portarla via da casa di Finn ricattando Steffy. Wyatt e Liam troveranno la parrucca della signora Carter a casa del loro padre e saranno preoccupati per lui. Baker consiglierà ai due di stare attenti e allontanarsi, visto che Sheila potrebbe essere pericolosa. Bill chiamerà la polizia per far arrestare la signora Carter, ma avrà un piano ben preciso per farla tornare presto in libertà.

Quando Steffy andrà da Bill a congratularsi per aver fatto catturare Sheila, lui rinnoverà le sue minacce: se la donna finirà in carcere, Taylor dovrà pagare per gli errori del passato.

Bill pronto a schierarsi con Sheila

Finn e Steffy saranno a un passo dal far finire Sheila in prigione, ma non riusciranno a portare a termine il loro obiettivo. A casa Finnegan arriverà Bill che chiederà una seconda possibilità per Sheila, e quando Steffy e il marito si rifiuteranno passerà alle minacce. L'uomo spiegherà che è pronto a denunciare Taylor per avergli sparato anni prima e Finn sarà sorpreso dalle sue parole. Bill andrà via con Sheila e Steffy dovrà spiegare al marito cosa è accaduto anni prima con Taylor.

Finn apprenderà che tempo fa Steffy si è lasciata affascinare da Bill, che ha approfittato della sua fragilità per stare con lei. Quando Taylor lo ha saputo non ha esitato a sparare contro Spencer, che però ha evitato di denunciarla.

La preoccupazione per Bill

Wyatt e Liam saranno preoccupati per Bill e non riusciranno a rintracciarlo.

A casa Spencer i due fratelli troveranno gli occhiali e la parrucca di Sheila, e saranno seriamente preoccupati pensando al loro padre nelle mani della donna. Il tenente Baker arriverà subito a casa Spencer e consiglierà a Liam e Wyatt di lasciare la villa perché Sheila potrebbe tornare da un momento all'altro. Bill e la signora Carter rientreranno alla villa e si scambieranno promesse d'amore prima di salutarsi momentaneamente.

Secondo i piani Spencer chiamerà la polizia e consegnerà Sheila alla giustizia, ma le assicurerà che ha già progettato tutto per farla tornare presto in libertà. Quando Steffy verrà a sapere dell'arresto sarà al settimo cielo e ringrazierà Bill per essere tornato sui suoi passi, ma Spencer sarà pronto a smentirla: rinnoverà le sue minacce dicendosi pronto a denunciare Taylor se Steffy e Finn testimonieranno contro Sheila.

L'aiuto fondamentale di Deacon

Nelle puntate precedenti Steffy si è scontrata con una donna al Giardino e solo in un secondo momento si è resa conto che era Sheila. Quest'ultima aveva una parrucca e degli occhiali, ma i suoi sandali l'hanno tradita: Steffy ha notato il piede con quattro dita ed è corsa a dare l'allarme a Finn e alla polizia. I filmati del locale non hanno potuto provare il racconto di Steffy, perché Deacon ha provveduto immediatamente a cancellare le immagini per proteggere Sheila.