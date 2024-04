Finn scoprirà che Sheila è ancora viva nelle puntate di Beautiful dall'8 al 14 aprile e i Forrester saranno terrorizzati. Le anticipazioni della settimana annunciano che analizzando il taglio del dito ricevuto da Sanchez, Finn capirà che Sheila ha ingannato tutti. In seguito a questa scoperta Steffy sarà sconvolta e andrà in panico. Nel frattempo Ridge partirà per schiarirsi le idee.

Thomas e Hope ai ferri corti dopo la partenza di Ridge

A casa Forrester ci sarà un clima piuttosto teso dopo l'annullamento delle nozze di Ridge e Brooke. Hope e sua madre riconosceranno l'onestà di Steffy che ha interrotto il matrimonio dei suoi genitori dopo aver scoperto l'inganno di Thomas.

Quest'ultimo dovrà affrontare l'ira della signora Logan ma non mostrerà alcun rimorso per averla ingannata. Quando arriverà il momento di parlare con Hope, però, per Thomas sarà un duro colpo perché la donna si dirà molto delusa dal suo comportamento e non sarà disposta a perdonarlo ancora. Nel frattempo Ridge lascerà la città per schiarirsi le idee.

La scoperta di Finn e la disperazione di Steffy

Finn farà una scoperta che sconvolgerà la sua vita e quella di sua moglie e tutto avrà inizio quando riceverà il dito di Sheila dal detective Sanchez. Finn analizzerà il resto di sua madre e noterà che risulta tagliato di netto e nulla farebbe pensare al morso di un orso. Il dottor Finnegan giungerà alla conclusione che Sheila è ancora viva e abbia messo in scena la sua morte per sfuggire alla polizia.

Steffy raggiungerà suo marito in ospedale e sarà sconvolta dalla sua scoperta. Finn e Steffy decideranno di andare da Deacon ad avvertirlo che Sheila è ancora viva e lui fingerà di essere sorpreso dal loro racconto. Ignari della complicità tra l'uomo e Sheila, Steffy e suo marito chiederanno il suo aiuto per trovare la donna e consegnarla alla giustizia.

Più tardi, tutta la famiglia Forrester sarà riunita per ascoltare il terribile aggiornamento di Finn e Steffy su Sheila. Quest'ultima camufferà il suo volto e sarà al Giardino quando per sbaglio si scontrerà con Steffy. In un primo momento la figlia di Ridge non riconoscerà sua suocera, ma quando sarà andata via si renderà conto di aver visto Sheila e andrà in panico.

Finn chiamerà la polizia, mentre Deacon rimprovererà la sua complice per aver rischiato così tanto.

Il piano quasi perfetto di Sheila

Per mesi i Forrester hanno creduto di esseri liberati per sempre di Sheila, perché la donna era stata dichiarata morta. La polizia durante le ricerche aveva trovato la sua auto abbandonata in montagna con brandelli di vestiti e un dito della donna. L'ipotesi più plausibile è stata quella di un'aggressione da parte di un orso e il caso è stato archiviato. All'insaputa di tutti, invece, Sheila aveva messo in scena la sua morte per rifugiarsi a casa di Deacon dopo averlo sedotto.