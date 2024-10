Kemal tremerà dalla paura vedendo Nihan in fin di vita dopo l'incidente: "Non posso vivere senza di te". Le anticipazioni della puntata di Endless Love di sabato 19 ottobre spiegano che Nihan avrà un incidente con la sua auto e le sue condizioni saranno molto gravi. Kemal si sentirà in colpa perché poco prima aveva discusso con lei su una possibile fuga con Deniz.

L'impazienza di Kemal e la prudenza di Nihan

Kemal impazzirà dalla gioia quando scoprirà che Deniz è sua figlia, ma in un primo momento la rabbia prenderà il sopravvento. Appena ne avrà occasione, Soydere si recherà in montagna da Nihan e avrà parole dure per lei: "Hai rubato la mia vita".

La donna avrà modo di spiegare al suo amato di aver agito solo per il bene della bambina, temendo una reazione pericolosa da parte di Emir.

Nihan e Kemal si chiariranno e approfitteranno dell'assenza di Kozcuoğlu per trascorrere qualche ora insieme al rifugio. Emir, infatti, lascerà sua moglie e la bambina per correre a Istanbul dopo aver saputo che Mujgan si era svegliata. Kemal non perderà tempo e chiederà a Nihan di recuperare i momenti perduti scappando e andando a convivere. La donna, tuttavia, non sarà affatto d'accordo con lui e lo inviterà alla prudenza, soprattutto alla luce dell'ultimo ricatto di Emir che è arrivato a fingere di uccidere la piccola Deniz per spaventarla. Kemal fingerà di essere d'accordo con Nihan, ma userà un trucco per costringerla a fuggire.

L'uomo prenderà Deniz e andrà via, certo che la donna lo avrebbe seguito con la sua auto.

Le condizioni di Nihan saranno molto gravi

Nihan farà esattamente quello che immaginava Kemal e appena si accorgerà che lui e la bambina non sono in casa prenderà la sua macchina ed inizierà a seguirlo. Le cose, tuttavia, prenderanno una piega drammatica quando Nihan si accorgerà che i freni non rispondono ai comandi.

La donna si terrà in contatto telefonico con Kemal gli dirà di non riuscire a fermarsi, ma l'uomo non potrà fare nulla. Nihan andrà a sbattere con la sua auto sabotata dagli uomini Asu per ucciderla. Kemal sarà a dir poco disperato e si sentirà colpevole dell'accaduto. Soydere si avvicinerà al'auto e riuscirà ad aprirla, ma vedrà che la donna è priva di sensi.

Terrorizzato, Kemal chiederà a Nihan di non mollare: "Non posso vivere senza di te", dirà piangendo.

La donna sarà portata in gravissime condizioni in ospedale e i medici spiegheranno che Nihan ha bisogno di sangue per salvarsi. Kemal ricorderà che Zeynep ha il suo stesso gruppo sanguigno e correrà a prenderla.

Emir sa che Kemal non lascerebbe mai sua figlia

Nelle puntate precedenti, Emir ha fatto di tutto per impedire a Kemal di sapere la verità su Deniz. Quando Leyla ha rubato il ciuccio della bambina dalla villa, Kozcuoğlu lo ha fatto sostituire da Asu.

Kemal, tuttavia, non si è arreso e ha organizzato una complicata operazione per introdursi nella villa e prendere un capello della bambina. Soltanto con una seconda analisi Soydere ha avuto finalmente la certezza di essere il padre di Deniz.