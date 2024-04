In Beautiful la fuga di Sheila Carter avrà fine nel momento in cui Bill Spencer chiamerà la polizia avvertendo che la donna si trova in casa sua. Sheila verrà arrestata ma, stando a ciò che andrà in onda a breve su Canale 5, tutto farà parte di un diabolico piano studiato proprio da Bill e Sheila, diventati non solo alleati ma anche amanti. Il magnate darà, di tutto pur di far scagionare la dark lady dalle accuse di tentato omicidio di Steffy e Finn.

Bill chiama la polizia: 'Sheila è casa mia, presto!'

Sheila Carter e Bill Spencer sono la nuova diabolica coppia di Beautiful.

È quello che emerge scorrendo le anticipazioni sulle nuove puntate di onda a breve su Canale 5 e che rivelano che il magnate sarà pronto a tutto pur di difendere Sheila. Tutto avrà inizio nel momento in cui Bill, deluso per essere stato rifiutato da Brooke e Katie, incontrerà per caso la dark lady sulla spiaggia. I due parleranno per un po' e Bill scoprirà che loro due avranno molte cose in comune.

Quando Sheila si presenterà a casa di Steffy e Finn, sarà Bill a intervenire e ad evitare che la figlia di Ridge e il marito chiamino la polizia. Bill prenderà le difese di Carter e minaccerà Steffy, dicendole che se lei denuncerà Sheila, lui a sua volta denuncerà Taylor per avergli sparato anni prima.

Bill porterà poi Sheila a casa sua e lì farà un gesto inaspettato visto che chiamerà la polizia: "Sheila Carter è a casa mia, presto! Deve essere catturata".

Sheila viene arrestata ma fa parte del patto con Bill

Poco dopo a Villa Spencer arriverà il tenente Baker che arresterà Sheila. Sembrerà finito un incubo ma non sarà così.

La telefonata di Bill farà parte del piano studiato da lui e Sheila. Si scoprirà infatti che i due sono diventati amanti e che poco prima dell'arresto si sono fatti delle promesse importanti.

Il magnate, in particolare, avrà promesso alla dark lady di farla uscire presto di prigione, per poi iniziare la loro nuova vita insieme.

In questo frangente, sembrerà che Bill abbia davvero perso il senno, visto che per ottenere il suo scopo non esiterà a ricattare Steffy minacciando di far finire in galera sua madre Taylor. La figlia di Ridge a questo punto si troverà con le spalle al muro, visto che non vorrà far finire in carcere la madre ma nel contempo vorrà vedere la terribile suocera marcire dietro le sbarre.

Il personaggio di Bill Spencer in Beautiful

Interpretato da Don Diamond, il personaggio di Bill Spencer tornerà ad essere protagonista delle trame proprio in concomitanza con la sua tresca con Sheila. Bill tornerà ad essere l'uomo spietato di un tempo, disposto a tutto pur di ottenere i suoi scopi.

Un cambio radicale di atteggiamento che spaventerà i suoi figli Liam e Wyatt e soprattutto l'ex moglie Katie, che cercherà di riportarlo sulla retta via, senza però riuscirci. Resta ora da capire fino a dove si spingerà Bill, visto che la vicinanza a Sheila e destinata a procurarli dei guai.