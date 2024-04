Dietro le vera identità di Asu si nascondono tanti misteri e verranno a galla durante le prossime puntate di Endless love. La ragazza non solo è la sorella segreta di Emir, ma è anche la figlia di Galip. Non è nata da una storia extraconiugale di Müjgan, come lui ha sempre fatto credere. A proposito di ciò, si scoprirà che l'amante della donna ai tempi era il signor Hakki.

Quando Müjgan ha provato a togliersi la vita

Dietro il tentato suicidio di Müjgan si nasconde una triste storia. La donna, 25 anni prima, è partita per un viaggio fuori Istanbul.

Doveva essere un viaggio di pochi giorni, ma alla fine è durato tanti mesi, perché la donna ha dato alla luce una bambina. Galip ha sempre creduto che il figlio non fosse suo perché Müjgan, una volta rientrata a Istanbul, aveva ricevuto una lettera del suo amante.

Lei ha sempre provato a dirgli che non l'ha mai tradito, ma lui non le ha creduto, al punto che ha indotto la donna a tentare di togliersi la vita buttandosi dall'ultimo piano della loro villa. La donna, all'ultimo, si è tirata indietro, ma Galip l'ha spinta facendola cadere di sotto: non è morta, ma è rimasta in stato vegetativo.

Il signor Hakki era l'amante di Müjgan

Piano piano, però, tutte le verità verranno a galla: la sorella segreta di Emir in realtà è Asu e l'amante di Müjgan ai tempi era il signor Hakki.

La ragazza, però, non è nata dalla loro relazione: quando si sono conosciuti Müjgan era già incinta di Galip.

Grazie a un flashback si vedrà una piccola Asu, di appena nove anni, che parla con lo zio Hakki. Lui le fa vedere due foto, una di Galip e una di Emir. In merito al primo la piccola dice: "È il nostro nemico. Ha portato via mia madre e vuole uccidermi.

Solo tu mi stai proteggendo".

Hakki continua a sottolineare che Galip non vuole Asu e che Müjgan l'ha affidata a lui perché temeva che potessero farle del male, visto che l'uomo pensa che la piccola sia nata da una storia extraconiugale. La bambina, in un impeto di tristezza, dice a Hakki: "Vorrei che fossi tu mio padre". Hakki si mostra molto commosso per le parole della bimba: "Sei il ricordo dell'unica donna che ho amato in questo modo, per me sei come una figlia.

Ma non dimenticare mai una cosa: sia Emir che Galip sono nostri nemici e un giorno pagheranno per quello che hanno fatto".

Asu vuole vendicarsi di Galip ed Emir

Tornando ai giorni nostri, Asu farà visita alla madre e le assicurerà che un giorno si vendicherà per tutto il male che hanno fatto a entrambe e al signor Hakki sia Galip che Emir. L'obiettivo della ragazza sarà condurre il padre fino alla morte.

Per quanto riguarda Emir, invece, non le rappresenta niente, ma per Galip è tutto e lei questo non lo sopporta: lui da piccola l'ha lasciata senza una madre, così lei sarà disposta a lasciarlo senza Emir.