Abdulkadir avrà uno scontro violento con Betul nella puntata di Terra Amara in onda secondo le anticipazioni della serata di venerdì 12 aprile. "Hai finito di prendermi in giro" dirà Abdulkadir alla donna e la figlia di Sermin ribadirà il suo amore a Keskin. Quest'ultimo tenterà di ucciderla strangolandola e poi le punterà una pistola contro, ma non riuscirà a toglierle la vita. Per vendicarsi del tradimenti di Betul, Abdulkadir ordinerà a suo fratello di cacciare lei e Sermin dalla villetta. Nel frattempo Colak attaccherà pubblicamente Lutfiye accusandola di abusare del suo potere di sindaca per metterlo in difficoltà con le sue costruzioni.

Lutfiye avvertirà Hesmet dell'imminente demolizione del suo ristorante.

Il disperato tentativo di Betul con Abdulkadir

Betul andrà ad incontrare Abdulkadir sperando di potersi riappacificare con lui, ma la donna sarà molto delusa. Keskin si presenterà all'appuntamento e ascolterà la dichiarazione d'amore di Betul, restando in silenzio. La donna spiegherà che voleva uccidere Colak per passare il resto della vita con lui ma Abdulkadir non riuscirà a credere alle sue parole. Keskin stringerà la mano intorno al collo di Betul che sarà terrorizzata dalla sua reazione improvvisa. "Hai finito di prendermi in giro" dirà con rabbia, "Mi hai lasciato sul letto di morte". Betul avrà le lacrime agli occhi e Abdulkadir non riuscirà a strangolare la donna che ama.

Keskin prenderà la sua pistola e la punterà contro Betul: "Ho rischiato di morire per te", le dirà ricordandole che lei è corsa da Colak solo per soldi.

La rabbia e la vendetta di Keskin

Abdulkadir non avrà il coraggio di premere il grilletto contro Betul e andrà via dopo averle detto addio, ma troverà un altro modo per vendicarsi di lei.

Keskin, infatti, ordinerà a Vahap di recarsi alla villetta e cacciare Sermin e sua figlia. L'uomo eseguirà l'ordine di suo fratello, lasciando le due protagoniste disperate e senza un tetto. Nel frattempo, Lutfiye invierà una terza notifica a Colak per avvisarlo della demolizione del suo ristorante, visto che è una struttura abusiva.

La reazione di Hesmet sarà furiosa e l'uomo dichiarerà pubblicamente che Lutfiye sta usando il suo potere da sindaca per metterlo in difficoltà.

Nelle puntate precedenti, Lutfiye è diventata la nuova sindaca di Cukurova ma la sua gioia è stata subito spezzata dall'incidente di Fikret. Quest'ultimo ha rischiato di morire a causa di un grave trauma al cervello e solo un'operazione delicata avrebbe potuto salvarla. I medici hanno lasciato poche speranze alla sua famiglia, ma Hakan ha portato personalmente a Cukurova un luminare in grado di eseguire il delicato intervento. Fikret si è ripreso e ha potuto finalmente riabbracciare la sua famiglia.