Betul e Sermin andranno a vivere da Vahap in cambio delle pulizie nelle prossime puntate della quarta stagione di Terra Amara. Le anticipazioni spiegano che a Betul, rimasta da sola, non resterà altro che buttarsi tra le braccia del minore dei Keskin che per lei ha sempre avuto un debole. L'uomo si farà raggirare facilmente e offrirà la sua abitazione senza pretender l'affitto ma le due donne dovranno occuparsi di tenere la casa in ordine. Sermin e sua figlia la considereranno una sistemazione momentanea, perché punteranno ancora all'eredità di Colak, ignare che l'uomo abbia organizzato una finta cerimonia di nozze.

Dopo aver tentato di continuare la sua storia d'amore con Abdulkadir sposando Colak, Betul si ritroverà con un pugno di mosche. Suo marito la punirà per il tradimento segregandola in una stanza, tanto che sarà necessario l'intervento di Zuleyha e dei suoi uomini per liberare Betul dalla prigionia. Abdulkadir, invece, chiuderà tutti i rapporti con Betul pur essendone innamorato, perché non sopporterà l'avidità con cui la donna ha rinunciato al loro amore solo per il denaro di Colak. La figlia di Sermin e sua madre saranno ospitate alla tenuta, nella casetta in cui prima viveva Gaffur, ma riusciranno a perdere la fiducia di Zuleyha anche questa volta. La padrona di casa, infatti, si accorgerà che Sermin ha rubato l'amuleto della piccola Leyla e non esiterà a cacciare via Betul e sua madre che non sapranno davvero dove andare.

L'ultima spiaggia per Betul sarà Vahap

Betul si renderà conto di avere ormai pochissime carte da giocare e la sua ultima possibilità sarà Vahap. Il fratello minore dei Keskin ha sempre avuto un debole per la bella avvocatessa e si lascerà facilmente manipolare. Betul si butterà tra le braccia di Vahap guadagnando in questo modo un nuovo posto in cui vivere con sua madre.

Sermin e sua figlia andranno a stare a casa di Keskin che da loro non pretenderà neanche l'affitto, ma chiederà solo le pulizie. Per Betul e sua madre non sarà una bella situazione vivere a stretto contatto con Vahap, ma le due donne saranno convinte che presto le cose cambieranno grazie al patrimonio di Colak.

Sottovalutare Colak è stato un grande errore

Sermin e Betul continuano a contare sul ricco patrimonio di Colak che spetta di diritto a sua moglie. Le due donne, tuttavia, non sanno che Hasmet è stato molto più furbo di loro e ha scoperto il loro piano ben prima delle nozze. Colak ha finto di cadere nella trappola di Betul, ma in realtà la loro cerimonia di nozze è stata una farsa e la donna non ha alcun diritto sul patrimonio di Hasmet. Questa volta, Sermin e sua figlia hanno fatto male i conti e la loro rovina è veramente vicina.