Fabiana tornerà a Napoli nella puntata di Un posto al sole in onda giovedì 18 aprile e la gelosia di Silvia nei confronti di Michele si farà sentire. Le anticipazioni raccontano anche che Rosa e Manuel saranno nuovamente bersaglio dei camorristi e Damiano farà di tutto per proteggerli. Marina continuerà a dubitare seriamente di se stessa e Roberto come genitori di Tommaso.

Mariella capisce che Silvia è gelosa di Michele

Tra Michele e Silvia, dopo il riavvicinamento a Indica, sembrerà tornare tutto nella norma. La signora Graziani preferirà rituffarsi nella sua quotidianità con Giancarlo e Michele si rassegnerò all'idea di non poter tornare con la moglie.

Il destino, però, smuoverà la situazione e tutto inizierà con l'arrivo a Napoli di Fabiana. La collega di Michele tornerà alla carica con il giornalista e Silvia non sarà certo indifferente davanti alla loro complicità. La gelosia della donna sarà evidente soprattutto agli occhi di Mariella, che si renderà conto che la sua amica forse non le ha raccontato tutto su Michele. Nel frattempo, proprio quando Rosa chiederà a Damiano di tornare a casa sua, la criminalità organizzata ricomincerà a farsi sentire per costringere la donna ad andare via dal quartiere. Renda non potrà fare finta di niente e si farà in quattro pur di proteggere la sua ex compagna e il piccolo Manuel. Il poliziotto sarà deciso a scoprire chi sta ricattando la sua famiglia.

I tormenti di Marina per il futuro di Tommaso

A casa Ferri la serenità sembrerà ancora un traguardo molto lontano. Nonostante i progetti per le prossime vacanze con la famiglia, Marina sarà in crisi e non potrà fare a meno di ripensare alla sua vita. Rimetterà in discussione il suo ruolo di madre per Tommaso e non potrà ignorare la differenza d'età che c'è tra lei e il bambino.

Lo stesso discorso sarà fatto per Roberto e nella donna si farà sempre più insistente il dubbio che non si stia facendo la cosa giusta per il futuro del piccolo Tommaso.

Una difficile decisione da prendere per Silvia

Silvia capirà di amare ancora Michele? Non si esclude che l'arrivo di Fabiana a Napoli dia una bella scossa alla protagonista.

Finora Silvia è stata molto cauta nel guardarsi dentro e nonostante si sia lasciata andare alla passione con Michele ha preferito ignorare la cosa. Probabilmente Silvia ha paura di lasciare la certezza di Giancarlo per tornare con Michele perché, nonostante il grande amore che li lega, tra loro le cose sono finite molto male in passato. La gelosia, tuttavia, potrebbe far capire alla madre di Rossella che Michele non può aspettarla per sempre e spingerla a farsi avanti con lui.