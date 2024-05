Taylor crollerà tra le braccia di Brooke dopo aver incontrato Sheila nelle prossime puntate di Beautiful. La signora Logan consolerà la sua amica, distrutta dal ricordo di aver sparato a Bill. "Supereremo insieme tutto, ok?", le dirà stringendola in un abbraccio. Taylor non potrà fare a meno di pensare alle parole di Sheila. che dopo averle chiesto di perdonarla le ha ricordato i suoi errori del passato.

Lo scontro tra Taylor e Sheila

L'amicizia tra Brooke e Taylor sarà sempre più solida e le due dimostreranno di esserci davvero l'una per l'altra.

Tutto avrà inizio quando Taylor riceverà la visita di Sheila, che andrà a trovarla in ufficio per chiederle di aiutarla. La signora Carter si rivolgerà alla madre di Steffy facendo appello alla sua comprensione e assicurandole che non farà mai del male alla sua famiglia. Taylor non si lascerà convincere, dicendole che sarà tranquilla solo quando la vedrà dietro le sbarre e Sheila a quel punto sarà pronta a rivangare il passato. La signora Carter ricorderà a Taylor che in passato ha sparato a Bill e quindi anche lei ha commesso degli errori. Sheila inviterà la madre di Steffy a perdonare se stessa e gli altri, ma Taylor in lacrime le dirà che non ci sarà mai perdono per lei.

Brooke e Taylor: un'amicizia sempre più forte

Quando Sheila andrà via, Brooke arriverà nell'ufficio di Taylor ignara di quello che è accaduto poco prima. La donna porterà alla sua amica una pizza presa dal nuovo locale acquistato da Deacon per sentire un suo parere a riguardo, ma si renderà subito conto che qualcosa non va. Taylor racconterà che Sheila è stata da lei in cerca di perdono, chiedendole di vivere tutti in armonia.

La madre di Steffy spiegherà che la signora Carter l'ha accusata di non pagare per i suoi errori esattamente come lei, tirando in ballo la sparatoria di Bill. "Non siamo così diversi", dirà Taylor in lacrime, temendo che Sheila possa avere ragione. Brooke consolerà la sua amica dicendole che non ha nulla a che fare con la signora Carter perché lei è meravigliosa.

La madre di Hope spiegherà a Brooke che Sheila sta solo facendo leva sul suo senso di colpa per ottenere quello che desidera e non deve lasciarsi manipolare. Taylor crollerà tra le braccia di Brooke che sarà pronta a sostenerla: "Supereremo insieme tutto, ok?". La madre di Steffy continuerà a piangere, ma si sentirà protetta dall'affetto della sua nuova amica.

Cosa è successo a Taylor: la confessione a Katie

Nelle puntate precedenti Katie ha tentato di convincere Bill a denunciare Sheila, ma è stata cacciata da Spencer. La donna è andata da Steffy a parlarle di quanto era successo e le ha chiesto come mai lei e Finn non abbiano testimoniato per incastrare Sheila. A quel punto è intervenuta Taylor, che ha ammesso le sue responsabilità, dicendo che è stata lei a sparare a Bill.

Katie è rimasta senza parole e ha rimproverato Taylor di aver attentato alla vita del suo ex marito, rischiando che Will diventasse orfano. I sensi di colpa in Taylor sono diventati sempre più insopportabili e Sheila non ha perso occasione per fare leva su questo punto debole.