La neurologa sorprenderà Guzide con le sue parole: "Oylum dovrà dire addio alla carriera da ballerina", dirà nelle prossime puntate di Tradimento. Le anticipazioni spiegano che Oylum finirà in ospedale per una vertebra rotta e il medico le dirà che non può più ballare. Per la ragazza sarà un duro colpo, ma dovrà fingere quando arriverà Guzide, ancora ignara delle sue reali ispirazioni. Per giustificare le parole del medico, Oylum dirà a sua madre che sta frequentando un corso di tango con Tolga da poche settimane.

L'addio a New York per Oylum

Oylum sarà in partenza per New York e Tolga la accompagnerà in aeroporto, ma tutto cambierà in un attimo.

Oylum, infatti, all'improvviso non sentirà una mano e terrorizzata chiederà aiuto al suo amico. Tolga porterà la ragazza in ospedale e dalla visita e dalla risonanza emergerà una rottura alla vertebra del collo. La neurologa spiegherà che non c'è nulla di grave e basterà indossare un tutore per qualche mese, ma metterà per sempre fine ai sogni della ragazza. Oylum, infatti, verrà a sapere che non potrà più ballare come professionista e vedrà il suo futuro andare in fumo. Ricordando gli ultimi avvenimenti, Oylum capirà che a provocarle la rottura della vertebra è stata l'aggressione che ha subito qualche giorno prima per strada. Nel frattempo, Nazan e Guzide si precipiteranno in ospedale da Oylum che le rassicurerà sul suo stato di salute.

La giudice vorrà essere certa della situazione di sua figlia e andrà a parlare con la neurologa che la spiazzerà con le sue parole: "Oylum dovrà dire addio alla carriera da ballerina". Guzide non capirà l'affermazione del medico, ma Tolga proverà a rimediare dicendole che lui e Oylum frequentano un corso di tango da qualche settimana.

Oylum in imbarazzo per la visita di sua madre

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Guzide sarà dispiaciuta del fatto che sua figlia non le abbia detto nulla del corso di tango, ma non darà molto peso alla cosa. La giudice tornerà in stanza da sua figlia e rassicurerà Nazan: basterà indossare un tutore e stare a riposo.

"Da quanto tempo vai a ballare il tango?"; chiederà Guzide a Oylum che sarà piuttosto imbarazzata dalla domanda. In modo vago, Oylum dirà che è iscritta al corso da circa un mese e chiederà conferma a Tolga fingendo di non ricordare bene. "Mancava solo il tango", dirà Guzide infastidita. Oylum si ricorderà di avere lasciato la lettera per sua madre sul comodino e temerà che la donna possa leggerla. Guzide andrà a casa per prendere tutto quello che serve a sua figlia per il ricovero e Oylum sarà terrorizzata all'idea che possa trovare la sua lettera in cui le dice tutta la verità sugli studi.

Le bugie di Oylum e la sua paura di Guzide

Oylum continua a mentire a Guzide facendole credere di studiare medicina.

La ragazza non riesce a parlare con sua madre ed è convinta che non capirebbe la sua passione per la danza. Oylum ha confessato a suo padre Tarik che è stata espulsa dall'università, ma gli ha chiesto di tacere con Guzide. La giudice non ha idea delle reali aspirazioni di sua figlia che non le ha detto neanche di frequentare una scuola di tango. A sostenere Oylum, oltre a Tarik, ci sono Selin e Tolga. Quest'ultimo, in particolare, ha persino acquistato per Oylum il biglietto per il viaggio a New York.